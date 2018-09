Benešov otevírá údajně největší workoutové hřiště na světě

Benešov v úterý otevírá nové workoutové hřiště, které vzniklo v areálu Sladovka u Benešovského potoka. Podle společnosti RVL13, která ho vybudovala, jde o největší podobné sportoviště na světě. Informoval o tom mediální zástupce firmy Filip Poštulka.

Hřiště se rozkládá na 700 metrech čtverečních. Jde o jakousi venkovní posilovnu, která má navíc i parkurovou část. Na návrhu se podle Poštulky podíleli přední čeští workoutoví atleti. "Hřiště díky tomu přináší širokou nabídku nejmodernějších kvalitních cvičebních prvků pro venkovní cvičení," uvedl Poštulka.

Kromě workoutového hřiště se má na Sladovce do budoucna otevřít také skateboardový park a horolezecká stěna, kterou by využívali ke svým cvičením i hasiči. Počítá se také s pumptrackovou dráhou, na níž jezdí lidé na kole z kopce do kopce a nemusejí při tom šlapat.

Náklady na úpravy Sladovky vedení města už dříve odhadlo na více než 40 milionů korun. Nejvíce peněz má být použito na výstavbu atletického areálu s běžeckým oválem, sportovišti pro technické disciplíny a fotbalovým hřištěm.

Starosta Petr Hostek v minulosti poukazoval na to, že v sousedství je i plavecký bazén a zimní stadion. V příštích letech by podle něj mohla nabídku sportovišť doplnit ještě víceúčelová hala. Součástí areálu má být také zázemí pro sportovce a počítá se s instalací bezpečnostních kamer.