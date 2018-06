Bezděz zpřístupní dlouhodobě uzavřený Templářský palác

Na hradě Bezděz bude tuto sobotu veřejnosti po dlouhých letech zpřístupněn tzv. Templářský palác, který byl pro špatný stav uzavřen v roce 1844 Kristianem z Valdštejna. Od tohoto víkendu se tak opravený palác stává součástí prohlídkového okruhu.

Hrad Bezděz patří mezi naše nejvýznamnější gotické památky. V 19. století hrad několikrát navštívil i slavný romantický básník a spisovatel K. H. Mácha. Veřejnost si hrad spojuje také s dětstvím kralevice Václava II., který zde byl vězněn. V posledních letech vstoupil hrad do povědomí díky nálezům či odkupu tří původních dřevěných výjevů z Křížové cesty, které byly umístěny v kapličkách lemujících cestu na hrad a které jsou nyní vystavovány při výjimečných příležitostech.

Do dnešního dne si návštěvníci mohli prohlédnout královský palác s unikátní kaplí a množstvím gotických architektonických detailů, Purkrabský palác a další části hradu včetně velké věže s rytířskou síní. Dlouhodobě byl ale uzavřen tzv. Templářský palác na II. nádvoří, a to z důvodu špatného technického stavu. Od roku 2009 zde probíhala stavební obnova. Nyní se po letech palác zpřístupní veřejnosti - a to bez změny vstupného.

"Návštěvníci si mohou palác prohlédnout samostatně, anebo v rámci komentovaných prohlídek hradu", uvedl Kamil Seidl, kastelán Bezdězu. "Od soboty zde mohou malí i velcí usednout na repliku královského trůnu - je to stylizovaná kopie z gotického období, připravena je i mučící lavice, ta ale pouze na ukázku", doplnil kastelán. Na příští rok bude Templářský palác ještě doplněn o 3D model hradu ze 13. století, o archeologickou expozici a také o dětský koutek. V přízemí paláce by v budoucnu měla vzniknout také klidová zóna pro návštěvníky, kde budou moci u stolků posvačit a odpočinout si po namáhavém výstupu na hrad.

Návštěvní doba hradu je v letních měsících (červen - srpen) denně kromě pondělí od 9.00 do 16.30, o prázdninových sobotách potom do 17.30 se základním vstupným ve výši 90 korun, sníženým 60 korun a rodinným 240 korun. Na červencové svátky (od 5. do 8.7.) jsou připraveny šermířské ukázky a Bezděz v tyto dny navštíví také mistr kovářský.