Bikepark Špičák láká na řadu novinek, investoval miliony

Nové dalekohledy pro vyhlídku z rozhledny, ekologické toalety na vrcholu, zrekonstruovanou trať Black Friday a nový pumptrack i centrum pro výuku začátečníků mohou v letní sezoně využít návštěvníci šumavského Ski&Bike Špičák. Areál, který v zimě slouží lyžařům a v létě bikerům a nabízí lanovku pěším turistům, zahajuje od 15. června každodenní provoz. Dřív nemůže denně otevřít kvůli ochraně přírody. Letos do vylepšení pro letní sezonu investoval kolem dvou milionů korun, řekl ředitel areálu Vladimír Kasík.

K letošním novinkám patří kompletně rekonstruovaná páteřní středně obtížná trať Black Friday. Byla to její první zásadní rekonstrukce od otevření bikeparku v roce 2006. Běžnou údržbou prochází průběžně během každé sezony. "Pracovali jsme hlavně na odvodnění, předělali jsme různé zatáčky. Snažíme se o to, aby ta trať byla co nejzábavnější. Nestaví se tam žádné extrémy," popsal Jan Kasík z areálu.

Trať musí být v souladu s ochranou přírody a dostatečně trvanlivá a pevná, aby například nezpůsobovala erozi. "Přidali jsme taky ještě jeden atraktivní skok přes trať, kde si jezdci mohou vybrat, zda ji přeskočí nebo objedou jinudy," popsal Jan Kasík.

Nově byl pro letošek vybudovaný takzvaný pumptrack, na kterém se jezdci pohybují pouze přenášením váhy bez šlapání - takzvaným pumpováním. Vzniklo také skill centrum pro výuku začátečníků, kde se jezdci naučí pracovat s kolem, s těžištěm, nacvičí si průjezdy klopenou zatáčkou, bezpečné brzdění nebo lehký seskok.

Za letní sezonu bikeparkem, který nabízí šest hlavních tratí od rekreačních po profesionální, projde kolem 40 tisíc návštěvníků. Čtvrtina z nich jsou převážně zahraniční bikeři, zbytek jsou pěší turisté, kteří využívají lanovku k cestě na vrchol Špičáku a odtud dál.

Denní provoz smí být na Špičáku v bikepaku i na lanovce do poloviny září. Areál se letos poprvé po pětiletém úsilí, vyjednávání s ochránci přírody a po vypracování studie dopadů na životní prostředí EIA za čtvrt milionu korun mohl otevřít na víkendy už od 1. května. Srovnatelné areály jsou podle Kasíka v Alpách, kde ještě v květnu leží hodně sněhu, takže natěšení bikeři z Alp mohli letos jet na Špičák. Očekávání provozovatelů areálu se naplnilo, i přes chladné květnové počasí přijelo za víkend 300 až 400 lidí.

Vedle novinek na trasách areál zřejmě v září nainstaluje dva velké dalekohledy na ochoz špičácké rozhledny a vybuduje ekologické toalety. Se zahájením denního provozu se od 15. června opět otevírají také turistické trasy na Černé a Čertovo jezero a naučné stezky k rozvodí a k ledovcovým jezerům.