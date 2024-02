Bratři Kulichovi ovládli světový pohár v Abú Dhabí

Fanoušci jetsurfu mohou slavit. Český jezdec Matyáš Kulich získal o víkendu na mistrovství Spojených arabských emirátů stříbro a jeho o osm let mladší bratr Denis Kulich v juniorské kategorii bronz. Matyáš navázal na předchozí úspěchy, kdy celkově na závodech mistrovství SAE poháru získal dvakrát kov nejcennější. V sezóně 2022 si v této soutěži dojel pro celkový titul mistra Spojených arabských emirátů v motosurfingu. Jak je vidět, Kulichovi mají tenhle, ještě stále nový vodní sport, v krvi. Svědčí o tom také úspěch jeho mladšího bratra Denise.

Jetsurf se pro Matyáše Kulicha stal sportem číslo jedna. Věnuje mu všechen svůj čas, pilně trénuje a sbírá cenné kovy. Sní o zařazení tohoto sportu na olympiádu, které by se sám moc rád zúčastnil jako reprezentant. Matyáš Kulich čeří hladiny vodních ploch se svým jetsurfovým prknem již šestým rokem. Ještě předtím se věnoval snowboardcrossu. Tehdy ještě jako čtrnáctiletý získal na žákovském mistrovství světa v tomto zimním sportu bronz. Jenže pro Matyáše to bylo málo. Jak sám tehdy tvrdil, v letních měsících se moc snowboardcross jezdit nedá, a tak hledal další sport. Zamiloval si a tak trochu propadl jetsurfu, vodnímu sportu pocházejícímu z Čech.

"Tenhle závod byl pro mě speciální. Poprvé se se mnou do startovního pole postavil mladší brácha. Dlouho jsem se ho k profi sportu snažil dostat. Teď konečně může létat se mnou a sbírat cenné zkušenosti. Závod probíhal podle plánu, prkno fungovalo, já byl ze zimní přípravy dobře připraven a ve finálových jízdách jsem si byl jistý. Už v kvalifikaci jsem vyjel 2. místo, takže jsem věděl, že to půjde, když zaberu a pojedu i trochu hlavou. Závodění v emirátech mi fakt sedí, cítím se tu skvěle a pravidelně se sem vracím. Dost mě teď, ale stresoval start bráchy. Naštěstí to vyšlo tak krásně, že jsme oba byli na pódiu," přiblížil Matyáš Kulich.

Pro českého čtenáře a fanouška tohoto adrenalinového vodního sportu může být překvapením, že první jetsurfové prkno v roce 2013 zkonstruoval a vyrobil český konstruktér Martin Šula. Ze Střelic u Brna posílá do celého světa tisícovku motorových surfů. Surf nebo chcete-li prkno je opatřené spalovacím motorem a ovládané samotným jezdcem ovladačem v ruce. Jezdec může na vodní hladině dosáhnout max. rychlosti až 60 km/h.