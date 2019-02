Brit uvízl na letišti. S jeho pasem odcestoval kamarád

Brit uvízl na pražském letišti - s jeho pasem omylem odcestoval jeho kamarád, který cestou do Newcastlu s přestupem v Amsterodamu prošel přes čtyři kontroly. Nikdo si nevšiml, že má cizí pas, a on sám to zaznamenal až doma. Informoval o tom list The Independent.

Čtyřiačtyřicetiletý Steve Vincent, profesor na univerzitě v Newcastlu, navštívil Prahu se svým kamarádem, 43letým Allanem Poolem. Záměna dvou starých, ošuntělých pasů se udála, když se přihlašovali do ubytování ve Starém Městě. Vincent nyní musí čekat než mu britská ambasáda vydá náhradní cestovní doklad. Zaplatí za něj sto liber (bezmála tři tisíce korun), starý pas si bude muset zrušit a požádat o nový.

Poole odcestoval v neděli. V Praze nikdo neověřil, zda údaje z palubního lístku odpovídají těm v pase. "Dokonce jsem prošel automatickou pasovou kontrolu v Amsterodamu," popsal Brit, jak se během mezipřistání dostal z schengenského prostoru, do kterého Británie na rozdíl od České republiky a Nizozemska nepatří.

Před vstupem do letadla do Newcastelu ukázal personálu opět správný palubní lístek a cizí pas. Prošel. A stejně tak i imigrační kontrolou v cílové destinaci. "V Newcastelu se podívali do pasu a pustili mě dál," popisuje Poole.