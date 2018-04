Brno se otevřelo lidem. Zájem o den otevřených dveří překvapil

Turistické informační centrum města Brna pro nečekaný zájem zopakuje v příštím roce festival nazvaný Open house. Poprvé ho uspořádalo v sobotu a zpřístupnilo při něm 23 míst v Brně, na která se obvykle lidé nedostanou. Prvotní odhady o návštěvnosti přes 2000 lidí se nakonec znásobily na 8000 návštěvníků. Řekla to mluvčí centra Adéla Nováková. Nejvíce lidí bylo v továrenském areálu Mosilany. Zájem byl ale i o Alfa pasáž, Divadlo na Orlí nebo Mezinárodní centrum klinického výzkumu. Otevřená byla i hasičská zbrojnice nebo podzemní kolektory.

Do akce se zapojilo 47 dobrovolníků, kteří účastníky vítali a dávali jim informace. Pořadatelé v odpoledních hodinách uvedli, že přišlo přes 2000 lidí, zájemci ale mohli chodit až do večerních hodin. "Nakonec podle vyhodnocení statistik přišlo přes 8100 lidí. Hodně s tím zahýbal areál Mosilany, kde byla ještě nějaká akce. Přišlo tam kolem 3000 lidí. Přes 900 návštěvníků bylo v Alfa pasáži. Do Divadla na Orlí přišlo 500 zájemců a přes 400 do Mezinárodního centra klinického výzkumu a také do pivovaru Moravia," uvedla Nováková.

Turistické informační centrum takový zájem nečekalo. Přestože pracuje s tematikou autentických zážitků a podle Novákové ví, že je o to zájem, účast předčila všechna očekávání. "Příští rok je festival stoprocentní. Máme kladné ohlasy jak od návštěvníků, tak od institucí, které se zapojily. Líbilo se jim, že se u nich vystřídaly stovky lidí, organizace i myšlenka festivalu. Počítají s tím, že by se zapojily i do příštího ročníku," dodala Nováková.

Myšlenka tohoto typu festivalu vznikla podle ní v Londýně v roce 1992 jako snaha o posílení vztahu veřejnosti k místu a městu.