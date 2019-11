Čapí hnízdo je všem přístupné, veřejnost to často vůbec neví,

Farma Čapí hnízdo je pojem, který ve společnosti vzbuzuje pozornost. Nová ředitelka Kateřina Friedlová upozorňuje, že se rozhodně nejedná o uzavřené místo. "Areál je všem přístupný, veřejnost to často vůbec neví," přiznává mimo jiné v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ.

Velká část veřejnosti si myslí, že je Čapí hnízdo místem pro firemní setkání a řekněme teambuildingové akce. Proč by k vám měla zavítat rodina s dětmi?

Ano, mnoho občanů si myslí, že je Čapí hnízdo uzavřené pro veřejnost, ale od počátku je objekt všem lidem přístupný. Máme zde mnoho zajímavých možností k návštěvě. Jedná se o otevřený prostor, který zahrnuje hotel s krásnou restaurací, spa s moderním wellness a fitness centrem. Hosté zde naleznou plno příležitostí ke sportu, máme tu například golfové hřiště, tenisové kurty, bowling, bazén i přírodní rybník s lodičkami. Mají k dispozici také kola k projížďkám po okolí.

V neposlední řadě je pro veřejnost velmi atraktivní naše ekocentrum, které je zaměřené hlavně na děti, ale hojně jej navštěvují také senioři. Během sezony jsou prohlídky s průvodcem a odborným výkladem každou celou hodinu. Jeho součástí je Naučná stezka procházející různými biotopy s hospodářskými zvířaty. Kromě nich tu lidé najdou také zvířata z našich lesů a polí a také Labyrint, kde našli útočiště nejen poranění ptáci ze širokého okolí, ale třeba i vydra, liška či divočák. Máme zde ale i exotická zvířata. K vidění jsou tu například klokani, lemuři, papoušci nebo surikaty.

Mohou k vám lidé přijet pouze na výlet bez přespání?

Samozřejmě. Bez předchozí rezervace je možné navštívit ekocentrum během otevírací doby. S rezervací pak doporučujeme všem také naše hotelové spa, které je přístupné i pro neubytované hosty. Celý zbytek areálu je také volně přístupný k hojně využívaným procházkám.

V rámci prohlídek Ekocentra probíhá takzvaná "ekologická výchova". Ekologie je v poslední době velké téma. Orientuje se celá farma tímto směrem?

Naši lektoři zajišťují průvodcovství a ekologickou výchovu jak pro školky a veřejnost, tak pro hotelové hosty. Seznamují je s přírodou a se zvířaty, jak které žije a co potřebuje. Zvířata se u nás mají opravdu dobře, v příštím životě bych chtěla být jedním z nich. Váhám mezi klokanem a sovou.

A co se týče rostlin?

Za ekocentrem je bylinkový koutek a zahrádka. Obzvlášť rodiče a děti z Prahy oceňují, že si tam mohou třeba utrhnout lístek, promnout ho v prstech a přivonět si. Vím, jak je náročné dětem z měst bez možnosti vyzkoušet si něco v přírodě tyto zážitky přiblížit. Pěstujeme tam také zeleninu, takže i to může být pro děti z měst zajímavé.

Plánujete nějaké podzimní akce?

Nedávno jsme ukončovali sezonu v ekocentru, měli jsme tam dílničky a děti si mohly vyřezat dýně. Od 8. listopadu máme v menu zařazenou Svatomartinskou husu a nabízíme také zvěřinu. Gastronomicky se vždy přizpůsobujeme sezóně.

Vánoce jsou už za rohem, proto mě zajímá, zda už připravujete vánoční program? Na co se mohou návštěvníci těšit?

Plánujeme především program na konec roku. Areál jako takový nepředstavuje vánoční destinaci, je to moc blízko Praze. Ale nabízíme zajímavý novoroční balíček na oslavu Silvestra u nás. Silvestr je pro nás největší zimní akce.

Na Čapím hnízdě se uskutečnila svatba pana premiéra Andreje Babiše. Pořádáte na farmě často svatby?

V letošním roce u nás proběhlo asi deset svateb, a to různých velikostí. Brali se u nás lidé za přítomnosti deseti svatebčanů, ale i třeba sto dvaceti. Záleží především na jejich rozpočtu, ale podle přání je možné uzavřít i celý areál. Obřadní místo můžeme připravit také podle přání, máme jich k dispozici hned několik. Často využíváme stodolu, banketové prostory, Čapí hnízdo, golfové hřiště nebo můžeme obřad uspořádat venku u rybníka. U malých svateb samozřejmě neuzavíráme celý areál, ale snažíme se, aby nebyli svatebčané rušeni.

Při rozhovoru o Čapím hnízdě nelze vynechat kauzu, která v posledních letech plnila média. Poškodila vás celá věc nějakým způsobem?

Já jsem tady natolik krátce, že to nedokážu porovnat. Podle toho, co říkají moji kolegové, tak máme návštěvnost stále stejnou. Je řada lidí z blízkého okolí, a hlavně z Prahy, kteří přijedou raději sem, kam to mají kousek, než aby cestovali daleko do nějakého resortu na Moravě. Máme také mnoho zákazníků, kteří se k nám opakovaně vrací.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Rádi bychom dostali více do povědomí veřejnosti, že máme krásný areál pro relaxaci a pro aktivní vyžití. Máme skvělý tým, který se profesionálně stará o zákazníky. Nabízíme řadu zážitků - přírodu, zvířata, špičkové spa, ale i skvělou gastronomii. Máme také prostory pro firemní akce v různé kapacitě. Čapí hnízdo pojme až dvě stě padesát lidí, což je často žádané například v rámci školení.