Cena Ropák se uděluje už 25 let. Na začátku byla recese

Antiekologická cena Ropák byla poprvé udělena před 25 lety, 16. dubna 1993. Váže se k ní několik zajímavých informací.

Cílem ankety je upozornit na konkrétní činy jednotlivců, kteří by svým záměrem, rozhodnutím či prosazením určité stavby mohli způsobit či již způsobili poškození životního prostředí.

Ropáka, který se z recesistické akce vyvinul v respektovanou anketu, pořádá ekologické sdružení Děti Země. Kandidáty na cenu může navrhnout každý občan ČR. O vítězi pak rozhoduje více jak stočlenná komise složená z osobností ekologického hnutí a veřejnosti.

Symbol ceny je inspirován mystifikačním "dokumentárním" filmem Jana Svěráka z roku 1988 s názvem Ropáci. Smyšlený Ropák bahnomilný (Petroleus mostensis) je v něm vykreslen jako tvor libující si v pobytu v životním prostředí zničeném člověkem.

Vůbec prvním držitelem Ropáka se za rok 1992 stal ředitel podniku Vodohospodářské výstavby Bratislava Július Binder za vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros. Od té doby tuto antiekologickou cenu nejčastěji získávají politici nebo představitelé různých firem.

Mezi oceněnými byli například ministři průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý (ODA, 1993), Miroslav Grégr (ČSSD, 1998), Martin Říman (ODS, 2006), Vladimír Tošovský (nestraník, 2009) a Jan Mládek (ČSSD, 2014 a 2015). Ropáka získali i šéfové resortu životního prostředí František Benda (ODS, 1994), Pavel Drobil (ODS, 2010) a Tomáš Chalupa (ODS, 2012).

Oceněni byli také někdejší premiér Václav Klaus (1993) a současný prezident republiky Miloš Zeman (2013), který Ropáka získal za podporu výstavby plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Exministr Mládek se stal první osobností, která vítězství v anketě obhájila (za roky 2014 a 2015). Podle organizátorů si tak vysloužil titul "veleropák"; Mládek má na svém kontě zejména snahu o prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.

S Ropákem se od roku 1995 vyhlašuje i Zelená perla za nejhorší výrok z oblasti životního prostředí. Anketa původně vznikla pod názvem "o nejpitomější výrok v oblasti životního prostředí", v roce 1997 byla přejmenována na Zelenou perlu. Za roky 1995, 2005 a 2007 ji získal Klaus, a to ve funkci premiéra i prezidenta ČR.

První osobností, která byla oceněna Ropákem i Zelenou perlou v jednom roce, se stal exministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS, 2010). Stejný kousek se pak v následujícím roce povedl i tehdejšímu šéfovi Národního parku Šumava Janu Stráskému.

Zatím posledním Ropákem se loni stal ministr dopravy Dan Ťok, oceněn byl mimo jiné za to, že jeho resort opět zablokoval zařazení lokality Louky u Přelouče do evropské soustavy NATURA 2000.

Zelenou perlu loni získal poslanec Roman Váňa (ČSSD) za svůj výrok k návrhu vedení Prahy zrušit na Malostranském náměstí parkoviště: "S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské."

Výsledky letošního hlasování budou zveřejněny 27. dubna.