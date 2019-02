Cenu města Zlína získá architektka Eva Jiřičná za celoživotní dílo

Cenu města Zlína za rok 2018 získá architektka Eva Jiřičná. Získá ji za celoživotní dílo v oboru architektury a za celoživotní šíření dobrého jména svého rodiště, města Zlína. O udělení ceny rozhodli na svém zasedání zastupitelé města. V tajném hlasování získal návrh celkem 36 hlasů, platných hlasů byl stejný počet. Cena bude udělena 4. dubna.

"Paní Evě Jiřičné k získání Ceny města Zlína moc blahopřeji. Jsem opravdu rád, že cenu získala rodačka ze Zlína, která je osobností celosvětového renomé. Pro naše město toho udělala hodně a já ji za to děkuji," uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

Jiřičná je ve Zlíně autorkou kongresového a univerzitního centra, navrhla také Vzdělávací komplex zlínské univerzity, který získal nejvyšší cenu v soutěži Stavba roku 2017 Zlínského kraje, Grand Prix architekta Pavla Nováka.



Korec s Jiřičnou jednal také o dalším možném vývoji architektury v krajském městě. Město chystá rekonstrukci tělocvičny základní školy v centru Zlína. Objekt je mezi Vzdělávacím komplexem univerzity a kongresovým centrem. "Budeme na tuto stavbu vyhlašovat architektonickou soutěž. Avizoval jsem to paní Jiřičné a ocenili bychom, a bylo by to asi i v jejím zájmu, aby se do soutěže přihlásila. Dává to logiku," řekl Korec.

Jiřičná vystudovala architekturu na ČVUT v roce 1962 a dále pokračovala v postgraduálním studiu architektury na Akademii výtvarných umění. Od roku 1968 působí v zahraničí, především v Británii. Mezi její významné realizace patří autobusový terminál Canada Water v Londýně, vstup a recepce londýnského Victoria & Albert Museum, interiér londýnské budovy pojišťovny Lloyds nebo vlajková prodejna módní značky Joseph, kterou navrhla v roce 1988. V Česku byla podle jejího návrhu postavena například oranžerie na Pražském hradě.