Charitativní běh Run for help proběhne na pražské Ladronce

Charitativní běh Run for help na podporu tělesně handicapovaných dětí se uskuteční v sobotu 8. června v pražské Ladronce. Výtěžek ze startovného poslouží na nákup protéz dolních končetin pro postižené děti na běh nebo lyžování. Patrony akce jsou například fotbalista Antonín Panenka a herec Jakub Kohák. Na tiskové konferenci o tom informovala zakladatelka neziskové organizace No foot no stress Andrea Brzobohatá.

"Onkologická onemocnění, diabetes, obezita. Toto všechno souvisí s pohybem. Chceme, aby se nemocní lidé mohli navrátit k pohybu," uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. "Připravujeme národní program zdravotnictví 2020 a akční plán, který cílí na všechny věkové kategorie lidí trpících nějakým onemocněním. Chceme nabídnout alternativu aktivního pohybu pro všechny," dodala. Letos bude ministerstvo zdravotnictví také pořádat druhý ročník Dne zdraví, který se uskuteční 1. června v pražských Zítkových sadech.

Hlavní postavou neziskové organizace No foot no stress je jeho zakladatelka a politička Andrea Brzobohatá, která sama musela podstoupit amputaci nohou. Ostatním chce pomoci na případné onemocnění přijít včas a bojovat proti němu.

"Běžců je dosud přihlášených 500, ale doufáme, že jich bude alespoň tisíc," řekl jeden z organizátorů běhu. Lidé si budou moct vybrat mezi dvěma trasami na čtyři a na osm kilometrů. Děti mohou běžet trať dlouhou 400 metrů. Všichni závodníci zaplatí startovné od 150 do 500 korun rovnou na transparentní účet neziskové organizace. Handicapovaní poběží zadarmo. Vedle známých osobností závod poběží ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Je podle mě morální povinností nás všech pomáhat těm, kteří měli menší štěstí a musí žít s nemocí nebo handicapem," řekl.

Večer návštěvníky čeká koncert Jany Kirchner. Více o závodě na webových stránkách Run for help.