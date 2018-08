ČNB vydá půlmetrovou minci za sto milionů korun

Česká národní banka plánuje vydat k 100. výročí československé koruny zlatou minci v hodnotě sta milionů korun. Její hmotnost bude 130 kilogramů, průměr má mít víc než půl metru a silná bude 45 milimetrů. Půjde pouze o výstavní exponát. Vyplývá to z vyhlášky, kterou ČNB poslala do připomínkového řízení.

Minci chce banka vydat 31. ledna 2019 a podle mluvčí ČNB Markéty Fišerové to bude největší a nejdražší mince, kterou kdy centrální banka vydala. Zároveň by to podle plánů ČNB měl být jeden z hlavních taháků na oslavy, které výročí vzniku československé koruny centrální banka příští rok chystá. "Mince bude největší v Evropě a druhá největší na světě," dodala.

"U příležitosti výročí 100 let československé koruny v roce 2019 rozhodla bankovní rada České národní banky o vydání 1 kusu vysokohmotnostní zlaté mince nominální hodnoty sto milionů Kč, která bude pouze výstavním exponátem. Vyhláška obsahuje popis této mince," uvádí materiál k vyhlášce.

Mince bude podle návrhu vyhlášky vyrobena ze zlata o ryzosti 999,9.