David Copperfield je novou tváří kampaně pivovaru Gambrinus.

Značka jednoho z nejprodávanějších piv v České republice Gambrinus si pro další fázi oslav stopadesátých narozenin vybrala celosvětově známou tvář Davida Copperfielda. Po měsíci napínání fanoušků přišli pivovarníci s něčím, co nikdo nečekal. Na sociální síti zveřejnili video z Las Vegas, ve kterém si Copperfield před kamerami poprvé ve své kariéře zkusil, jaké to je, když se kouzlo nepovede.

David Copperfield je světová celebrita, člověk, který dodnes vzbuzuje pozornost napříč všemi generacemi. Zároveň je to i někdo, kdo dokáže zařídit zmizení téměř všeho. A protože hlavní myšlenkou oslav českého pivovaru je přesvědčení, že pivo Gambrinus musí být zachováno i pro příští generace, jako záruku vyzval pivovar právě jeho, aby věčnost českého piva otestoval.

Během května se tak na sociálních sítích pivovaru i na billboardech po celé České republice objevoval odvážný claim: "I kdyby to na nás zkoušel sám Copperfield, naše pivo žádným trikům nepodlehne." Tím ale příběh, jak by se mohlo na první pohled zdát, neskončil. Pivovar uspořádal výpravu do Las Vegas. V čele s hlavním sládkem Pavlem Zítkem, který vaří pivo pro Gambrinus už 34 let, přesvědčili Copperfielda, aby trik se zmizením opravdu vyzkoušel.

Video, které je aktuálně zveřejněno hlavně na sociálních sítích, překvapí nejednoho diváka. Copperfield výzvu pivovaru přijal a před kamerami se pokusil nechat zmizet lahvovou desítku. Nic, co by mága, který pravidelně nechává před zraky tisíců diváků mizet předměty, osoby, budovy nebo celá města, mělo rozhodit. Ukázalo se však, že na české pivo je i jeho magie krátká. Pozorný divák si ale může všimnout, že ve videu místo piva zmizí něco úplně jiného.

Je až neuvěřitelné, že se celosvětově známá osobnost stala součástí malé české kampaně, a Gambrinus je na to náležitě pyšný. "Věříme, že osobnost tohoto formátu přitáhne pozornost a že budou naši příznivci hrdí na to, jací lidé Gambrinus taky podporují. S nadsázkou se dá říct, že i David Copperfield věří tomu, že Gambrinus může zmizet pouze jediným způsobem, a to tak, že ho vypijete," říká Jakub Marek, senior brand manager Gambrinusu.