Do Betléma se z Říma vrátí relikvie jesliček

Do Betléma bude tento týden z Říma převezena relikvie, která je podle křesťanských věřících částí jesliček, v nichž ležel po narození Ježíš Kristus. O návratu, načasovaném na předvánoční období, rozhodl papež František, informoval izraelský list Haarec.

Fragment jesliček bude předán řádu františkánů, který odpovídá za správu katolických objektů ve Svaté zemi. Památka bude vystavena v komplexu Notre Dame u jeruzalémské Nové brány, kde se v pátek bude konat procesí. V sobotu pak bude při další pouti přenesena do Betléma.

Památka byla dosud uložena v římské bazilice Santa Maria Maggiore. Dostala se tam podle všeho v 7. století za pontifikátu Theodora I., který pocházel z Palestiny a byl si vědom nebezpečí, jaké hrozí křesťanským památkám na Blízkém východě ze strany muslimů.

Kustod Svaté země Francesco Patton řekl, že je papeži vděčný "za takový dar a právo uchovávat tuto památku". "Její návrat před Vánocemi je radostná událost a projev velké úcty k věřícím a poutníkům v tomto regionu," dodal.

Odbornice na otázky křesťanství Jiska Haraniová událost označila za výjimečnou. "Jsme svědky historického obratu. Před tisícem let Řím usilovně shromažďoval relikvie z Východu ve snaze stát se alternativou Jeruzaléma. Teď je dost silný na to, aby tyto relikvie vrátil do Jeruzaléma a do Betléma," řekla.

V římské bazilice se nachází pět dřevěných úlomků z platanového dřeva. Haarec píše, že do Betléma se celá památka nevrátí, protože má velký význam i pro poutníky, kteří míří do Říma. Profesorka historie umění Galit Nogaová-Banaiová z Hebrejské univerzity řekla, že z pohledu posvátnosti nezáleží na tom, zda jde o fragment nebo celý předmět. "Svaté relikvie jsou vnímány tak, že i malá část obsahuje svatost celku, takže v tom, že jde jenom o jeden díl jesliček, není problém. Betlém už nebude jenom místo, kde se Ježíš narodil, ale bude v něm i autentická část jesliček. Uzavírá to kruh, který přispěje k posvátnosti toho místa," řekla Nogaová-Banaiová.