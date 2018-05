Do Prahy dorazily barokní lodě z italských Benátek.

Do Prahy dorazily tradiční barokní lodě z italských Benátek, v neděli dopoledne byly spuštěné na Vltavu. Ozdobí slavnosti Navalis věnované památce Jana Nepomuckého. Lodě opustily benátské kanály vůbec poprvé, řekl organizátor slavností Navalis Zdeněk Bergman. Svatojánské slavnosti byly v Praze už v době baroka, současní pořadatelé je obnovili v roce 2009.

Lodě přivezly do Prahy tři kamiony. Za účasti benátských gondoliérů je na hladinu Vltavy spouštěl velký jeřáb. "Je to vůbec poprvé, co tyto barokní lodně, takzvané bissony, opustily benátskou lagunu. Je pro nás velká čest, že se vydaly zrovna do Prahy," řekl Bergman.

Na tradici barokních slavností navázaly Svatojánské slavnosti v roce 2009. Od té doby byly každý rok a mají už svůj pevný scénář - slavnostní mši v katedrále svatého Víta, procesí od katedrály přes Karlův most na Křižovnické náměstí a barokní koncert na řece zakončený ohňostrojem. Každý ročník doplňují speciální akce. Už několik let mezi ně patří i seskok parašutistů. Jeden z nich proskočí obloukem Karlova mostu v místě, kde byl svržený do vody svatý Jan Nepomucký. Dalších pět za tmy poletí se světelným efektem.

Hudbu pro letošní koncert na hladině Vltavy nazvaný Benátky svatého Jana Nepomuckého složil dirigent a skladatel Kryštof Marek, který získal Českého lva za hudbu k filmu Masaryk. Sedmou větu jeho symfonie doprovodí ohňostroj. Podle jeho autora Martina Petera bylo 70 procent pyrotechniky vyrobeno v Itálii. "Plocha odpaliště byl rozšířena na dvojnásobek, bude mít 140 metrů čtverečních. Odpalů bude asi 1200," popsal. Zároveň se objeví dvacet metrů dlouhý a osm metrů vysoký světelný obraz mostu Rialto z Benátek.

Letošní slavnosti zahájí v pondělí Benátské odpoledne na náplavce u Hergetovy cihelny. Hlavní program začne v úterý na Hradčanském náměstí zdobením koní pro procesí. To po mši v katedrále svatého Víta projde na Karlův most. Dalším bodem programu bude průjezd nazdobených lodí, seskok parašutistů a plavba otužilců. Večerní program zakončí koncert s ohňostrojem.

V barokní době patřila slavnost k nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z hladiny Vltavy a zhlédli velké množství atrakcí.