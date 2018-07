Do Prahy se chystají tisícovky motorkářů, metropoli čekají uzavírky

Prahu čekají několikadenní uzavírky ulic i přerušení linek tramvají kvůli oslavám 115. výročí motocyklů Harley-Davidson. Do Prahy se chystá kolem 60 tisíc motorkářů a v sobotu 7. července se uskuteční spanilá jízda tisícovek motorek centrem Prahy. Oslavy se konají od čtvrtka 5. července do neděle 8. července. Vyplývá to z informací policie a organizátorů.

Hlavním centrem oslav bude výstaviště v pražských Holešovicích. Po celou dobu oslav tak budou uzavírky na ulicích U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Partyzánská, Strojnická a Za Elektrárnou v okolí centra oslav.

Ještě na několikanásobně větším množství ulic bude omezena doprava v sobotu kvůli spanilé jízdě. Na jízdu vyrazí podle organizátorů kolem čtyř tisíců motorkářů ve třech vlnách od 10:00. Vyjíždět budou z Letné, přes nábřeží Kapitána Jaroše, Hlávkův most a Wilsonovu ulici na Václavské náměstí. Pokračovat budou přes Karlovo náměstí a Masarykovo a Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha, kde bude krátká přestávka. Poté motorkáři přejedou Mánesův most a přes Chotkovu ulici zamíří na Letnou a výstaviště.

Podle webu pražského Dopravního podniku bude také kvůli oslavám od 5. července až do ranních hodin 9. července přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí - Výstaviště Holešovice - Nádraží Holešovice. Tramvajové linky 6, 12, 17, 93 a 94 budou odkloněny, nebo zkráceny. Zavedena bude náhradní autobusová linka X156 v trase Strossmayerovo náměstí - Řezáčovo náměstí - Veletržní - Strojnická a zpět. Návštěvníkům akce podnik doporučuje co nejvíce využívat metro do stanice Nádraží Holešovice, odkud mohou na výstaviště dojít pěšky.

Na oslavy dohlédne několik stovek policistů dopravní a pořádkové služby, kriminální policie, cizinecké policie i pyrotechnické a letecké služby. Zaměří se kromě míst oslav také na na páteřní dopravní trasy mezi Prahou a Středočeským krajem.

Oslavy výročí Harley-Davidson začínají den po jiné velké akci vyžadující dopravní omezení v Praze - koncertu skupiny Rolling Stones. Kvůli koncertu policisté ve středu ráno uzavřou několik ulic v okolí letiště v Letňanech.