Dovolená v Emirátech není jen naleštěná Dubaj

Jak si žil sultán z příběhů Tisíce a jedné noci? Nesporně v luxusu. Nahlédnout, jak vypadá dnešní podoba orientálního bohatství, není nic složitého. Podmanivou atmosféru nabízejí Spojené arabské emiráty. Za přijatelnou cenu a se stále prosluněnými plážemi. I nyní.

Ropný stát v Perském zálivu má mnoho zvláštností. Třeba jen jeden ze šesti obyvatel je skutečně domácí Arab. Nebo že 85 procent bohatství pochází z ropy. A to je vidět. Je ho tolik, že jedna dovolená k poznání všech krásných míst a turistických lákadel nebude stačit.

Centrum kultury se nachází v hlavním městě Abú Dhabí, které je moderní, ale nabízí také spoustu archeologických památek. Má také přes dva tisíce zahrad a parků doplněných vodními prvky.

Větší lákadlo než hlavní město emirátů je Dubaj. Jeho supermoderní impozantní architektura už si mezi turisty z celého světa vydobyla legendární místo, a to nejen originálními mrakodrapy, ale také luxusními obchodní domy a širokou škálu turistických atrakcí. Od výletů do pouště, potápění v moři přes aquaparky až po lyžování v krytém lyžařském areálu s rozlohou přes 22 tisíc metrů čtverečních. "I Češi se nechali uhranout krásou pouštního města, rok od roku jich na dovolenou do Dubaje míří čím dál víc," upozorňuje na rostoucí zájem ředitel portálu dovolena.cz Petr Komárek. Podle něj je výhodou i přímé letecké spojení Dubaje s Prahou.

Krásnou dovolenou plnou luxusu a hojnosti ale nabídnou také další emiráty, jako Sharjah, Fujairah, který leží u Ománského zálivu a nabízí jedny z nejkrásnějších pláží. Nebo Umm Al Quwain či nejmenší emirát Adžman, který se nachází na pobřeží Perského zálivu. "Mezi Čechy je populární emirát Ras Al Khaimah. Ten je zároveň tím nejzelenějším ze všech. Zdejší datlovníkové oázy určitě stojí za návštěvu. I když je v zemi hodně horko, nevynechal bych ani návštěvu zdejších termálních pramenů," zmiňuje Komárek. Na portálu dovolena.cz si můžete vybrat z desítek zájezdů do Spojených arabských emirátů.

Každý rok se zdejší obyvatelé dočkají zhruba 300 slunečných dní. Krásné počasí je tak zajištěno téměř po celý rok. Avšak kromě to, nádherných pláží a azurového moře země láká také na kvalitní služby, výtečnou gastronomii a dostatek zábavy. Navíc vízová dohoda mezi Evropskou unií a SAE z roku 2017 umožňuje cestování s minimálním administrativním omezením. Vyberte si svoji zimní dovolenou v Emirátech na portále dovolena.cz ještě dnes.