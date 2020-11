Dražba jedinečných primek podpoří české vojáky a válečné veterány

Speciálně vyrobené luxusní hodinky tradiční české značky Prim zamíří na sklonku listopadu do dobročinné dražby Galerie Kodl. Výtěžek z prodeje hodinek bude předán Vojenskému fondu solidarity, který pomáhá českým vojákům a jejich blízkým ve složitých životních situacích. Hodinky do aukce věnuje holding Czechoslovak Group (CSG).

Aukce se bude konat 29. listopadu a právem láká pozornost sběratelů. Jediný kus náramkových hodinek s názvem Prim Orlík DLC - Věrni zůstaneme vyrobila speciálně pro tuto příležitost společnost ELTON hodinářská, výrobce českých hodinek Prim.

"V listopadu si připomínáme Den válečných veteránů, který je věnovaný památce veteránů po celém světě. Rozhodli jsme se, že při této příležitosti podpoříme ty české vojáky a jejich rodiny, které se ne svou vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci. Vojenský fond solidarity, který se zformoval po tragédii českých vojáků v Afghánistánu v roce 2014, je spolehlivým partnerem, který přesně ví, jak peníze účinně a spravedlivě použít," uvedl místopředseda představenstva holdingu Czechoslovak Group Miroslav Dorňák.

Od běžného modelu i tak velmi žádané a slavné edice Prim Orlík se dražené hodinky liší především zobrazením československé vlajky na číselníku vedle datumového okna. Individualizována je také zadní strana, kterou zdobí nápis VĚRNI ZŮSTANEME a notový zápis prvních tónů české státní hymny, doplněný stylizovanou českou vlajkou. Hodinky jsou osazeny in-house mechanickým strojkem PRIM. V této podobě je vyroben pouze jediný kus hodinek, což významně zvyšuje jejich sběratelskou hodnotu.

"Jsme velmi vděčni panu Kodlovi a jeho renomované galerii, že nám umožní zprostředkovat tuto aukci na dobrou věc," řekl Miroslav Dorňák při podpisu smlouvy o provedení dražby, k němuž došlo ve čtvrtek 15. října v oficiálním butiku značky Prim v pražské ulici Nekázanka.

"Galerie Kodl pravidelně pořádá i aukce, které pomáhají potřebným. Takto podporujeme dlouhodobě třeba Centrum Paraple, Konto Bariéry nebo Paměť národa. Na jaře jsme uspořádali charitativní aukce ve prospěch méně známých neziskových organizací, které poskytují pomoc těm nejslabším a nejzranitelnějším skupinám. Je pro nás velkou ctí, že můžeme prostřednictvím aukce s partnerem Czechoslovak Group již podruhé podpořit také české vojáky a veterány," řekl po podpisu smlouvy Martin Kodl majitel galerie a aukční síně.

Hodinky, které míří do dražby, si mohou zájemci prohlédnout v rámci předaukční výstavy do 28. listopadu 2020 v Galerii Kodl (nebo na www.galeriekodl.cz). Vyvolávací cena byla stanovena na 100 000 Kč, přičemž odhadní cena se pohybuje mezi 300 000 až 600 000 Kč a je jisté, že u tohoto sběratelského kusu dále poroste.

Téměř každý ze 140 dílků těchto speciálních hodinek byl vyroben v manufaktuře společnosti ELTON hodinářská v Novém Městě nad Metují, jejíž tradice sahá až do roku 1949.

Legendární Prim Orlík

Model Orlík je považován za největší ikonu české hodinařiny. Původní model byl vyroben v polovině 60. let na zakázku Československé armády v počtu pouhých 300 kusů.

Určeny byly pro speciální jednotky československé armády - konkrétně pro armádní potápěče a zpravodajské útvary. Kromě spolehlivosti a přesného chodu měly splňovat i následující kritéria: zvýšenou nárazuvzdornost, vodotěsnost minimálně 5 atmosfér, svítící ručičky a svítící indexy na číselníku a otočné lunetě a antireflexní povrchovou úpravu.

Dnes patří hodinky Prim Orlík mezi vyhledávané a téměř nedosažitelné sběratelské skvosty s cenou dosahující astronomických částek.

ELTON hodinářská se k legendárnímu modelu Orlík vrací ve svých limitovaných edicích. V letošním roce je to edice Prim Orlík 2020, která v detailech odkazuje k výročí sta let československé vlajky.