Dům přírody v Moravském krasu měl loni vyšší návštěvnost

Dům přírody v Moravském krasu loni navštívilo asi 45 tisíc lidí, meziročně téměř o osm tisíc více. V úterý to řekl vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka. Jde celoročně otevřenou expozici, která návštěvníkům hravou formou vysvětluje význam této nejstarší chráněné oblasti na Moravě, a po odborné stránce jim představuje její přírodu. Investice do stavby si vyžádala 86 milionů korun, loni byl objekt v provozu třetím rokem.

Dům přírody naleznou turisté u Hotelu Skalní mlýn v centru krasu. Je výchozím bodem na stezce do Pustého žlebu, v němž jsou Punkevní jeskyně, a do Suchého žlebu, ve kterém jsou Kateřinské jeskyně a skalní útvar Čertův most. Jeho součástí je i informační centrum.

"Loni se oproti předchozímu roku především zvedl počet organizovaných akcí pro školy, jen programů se za rok zúčastnilo 4800 dětí a žáků mateřských a základních škol," uvedl Štefka.

Objekt je ze dřeva a kamene, otevřený byl v srpnu 2015. Návštěvníci se v něm prostřednictvím interaktivní expozice mohou netradiční formou seznámit s fenomény a příběhy tamní krasové krajiny. Od loňského dubna je v domě k vidění i poklad tvořený více než šesti desítkami středověkých stříbrných mincí ze 13. století, které se v krasu našly v roce 2016. V expozici zůstane už jen do 18. února.

Od 24. února na návštěvníky čekají zajímavosti přírodovědce Petra Jana Juračky, který například odhalí, proč se šnečí ulita nerozbije, když spadne z výšky, nebo zda je tropický motýl otakárek skutečně kovově modrý či jde o optický klam.

Moravský kras se rozkládá na Blanensku a z malé části na Brněnsku. Pět jeskyní z více než tisícovky je zpřístupněno veřejnosti, ročně do nich zavítá kolem 360 tisíc lidí. K turistickým zajímavostem patří asi 139 metrů hluboká propast Macocha.