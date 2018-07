Expedice Monoxylon testuje na Rozkoši pravěký člun

Členové experimentální archeologické expedice Monoxylon III začali na nádrži Rozkoš u České Skalice testovat repliku neolitického člunu, na kterém se chtějí příští rok plavit přes Egejské moře. Podle výsledků zkoušek uzpůsobí podobu devítimetrového plavidla, které je vytesáno z jednoho kmene stromu. Na Rozkoši expedice bude do neděle. Cílem expedice je ověřit možnosti primitivních dřevěných lodí monoxylů při šíření zemědělství z Malé Asie do Evropy a ve Středomoří.

Dnes posádka člunu testovala jeho vlastnosti na vodě. Člun musí mít dobrou stabilitu i dobrou ovladatelnost. Plavidlo vážící 1,5 tuny je totéž, které použili mořeplavci z Hradce při expedici Monoxylon II před 20 lety. "Člun se stále snažíme co nejvíce přiblížit jeho předloze, kterou je 8000 let staré neolitické plavidlo, jež bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma," řekl vedoucí výpravy Radomír Tichý. Členové expedice například nově tvarovali dno člunu, které je u originálu v zadní části ploché a v přední má náznak kýlu.

Při dosavadních zkouškách se ukázalo, že člun vyschnutím ztratil jednu tunu hmotnosti, čímž se zvýšila jeho rychlost, ale zmenšila stabilita. Mořeplavci nyní budou muset najít optimální kompromis mezi

těmito vlastnostmi. Zvýšení stability lze podle Tichého zajistit například zátěží kamenů na dně člunu, takzvaným balastem, což se využívalo i v pravěku.

Na další dny si mořeplavci naplánovali testování s plným obsazením lodi, budou měřit jeho maximální či hodinovou rychlost. "Dojde i na cvičné převrácení plavidla včetně nácviku toho, jak se v této krizové situaci chovat," uvedl mluvčí expedice Jiří Junek.

Tréninky završí v pátek a v sobotu fyzicky náročné plavby simulující skutečné plavby po moři. V pátek je v plánu simulovaná plavba Egejským mořem na trati Lavrion - Kea, která ve skutečnosti měří přibližně 30 kilometrů. Znamená to, že člun se bude po vodní nádrži pohybovat nepřetržitě osm hodin a obě expediční posádky budou mít v rukou dva dvouhodinové cykly pádlování.

Nejtěžší zkouška přijde v sobotu, kdy v pravé poledne posádka odstartuje simulovanou plavbu na trati Milos - Folegandros v celkové délce 43 kilometrů. Permanentní plavba člunu tak dosáhne délky 12 hodin a její závěr se odehraje v noci. "Bude to pro posádku cenná zkušenost, neboť i při plavbě Egejským mořem ji čeká pádlování za tmy a pouze za svitu měsíce a hvězd," uvedl Junek. V sobotu dopoledne členové expedice představí člun a expedici široké veřejnosti.

Trasa mořeplavců příští rok na přelomu května a června povede z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos a odtud přes ostrov Santorini na Krétu. Při pádlování přes Egejské moře by se měly střídat dvě jedenáctičlenné posádky. Pokud to podmínky dovolí, mohla by si posádka pomoci jednoduchou plachtou. Na moři bude člun jistit doprovodné plavidlo. Rozpočet akce není uzavřen, organizátoři odhadují, že je akce vyjde na více než půl milionu korun.

Zatím poslední expedice Monoxylon II v roce 1998 vedla trasu devítimetrového člunu západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. Dohromady urazili 800 kilometrů. První expedice v roce 1995 přepádlovala 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.