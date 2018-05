Festival Re:publika nabídne i výstavu Avant Garde

Součástí festivalu Re:publika, který se koná od 26. května do 17. června na brněnském Výstavišti, bude v pavilonu G1 výstava Avant Garde. Ačkoliv se koná v rámci oslav 100 let výročí vzniku samostatného československého státu, vybrali si její autoři, designéři a architekti, pohled do budoucnosti. Na její instalace bude shlížet gigantická socha Tomáše Garrigua Masaryka od Maxima Velčovského, řekl kreativní ředitel festivalu Pavel Anděl.

Architektonický koncept Avant Garde navrhli architekti z H3T. Výstava na ploše 5500 metrů čtverečních vznikla ve spolupráci s festivalem Designblok a Moravskou galerií v Brně. Kurátory výstavy jsou Jana Zielinski, Jiří Macek, Ondřej Chrobák a Jan Press.

"V podstatě řešíme, jakou roli bude hrát design v našem blízkém světě, při všech jeho proměnách a technologiích," řekla kurátorka Zielinski. "Autory jsme vyzvali, aby se zamysleli například nad tím, co budeme dělat s volným časem, až za nás budou pracovat stroje. Někteří se na to dívají pozitivně, jiní naopak," dodala.

Například Tadeáš Podracký vytvořil futuristickou moderní chýši zbavenou kulturních stereotypů a nároků na obydlí. Lucie Koldová připravila instalaci Věž poslání komponovanou ze šesti prskavkovitých světel. Hledáním a nalézáním nejen smyslu života se zaobírá Bludiště Jana Plecháče a Henryho Wielguse.

Velčovského socha prvního československého prezidenta je vyrobená z trubek. "Model Masaryka nebude posvátná nedotknutelná ikona, jak dodnes Masaryk funguje ve formě pomníků, ale živý objekt, součást veřejného prostoru, do kterého můžeme vstoupit a být jeho součástí. Můžete si mu sednout na rameno a vyzpovídat se do ouška, hrát si v něm, nebo si pod ním udělat piknik. Můžete na něm skotačit a hlavně o něm můžete přemýšlet," uvedl Velčovský.

Jednotlivé instalace se dohromady spojí ve Svobodné město, kde návštěvníci najdou vše, co k městu patří - náměstí, dětské hřiště, kino, byt, dílnu, reklamy, poutače, chrám i sklad. Část instalace nazvaná Archiv kódů představí české designové ikony - legendární Tatru 78, svítidlo od Bořka Šípka, stavebnici Merkur, židli Vlastislava Hofmana, moravský kroj, traktor Zetor nebo Baťovy cvičky.

Festival Re:publika během třiadvaceti dnů nabídne 67 divadelních vystoupení, 25 tanečních představení, 101 filmů, 55 besed, diskusí a autorských čtení či 23 komentovaných prohlídek. Rozpočet festivalu je přibližně 127 milionů korun, největšími částkami se na něm podílely ministerstvo kultury a město Brno (po 50 milionech korun), osmi miliony přispěl Jihomoravský kraj.