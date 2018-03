Frida Kahlo i Amelia Earhartová. Barbie inspiruje mladé dívky

Americký výrobce hraček Mattel se rozhodl oslavit Mezinárodní den žen, který připadá na čtvrtek 8. března, po svém. U této příležitosti vydal speciální kolekci svých slavných panenek Barbie, nese název Inspirativní ženy.

Mattel se rozhodl uvést na trh novou řadu panenek poté, co provedl průzkum mezi osm tisíci matkami. Zjistilo se, že 86% z nich se obává o budoucnost svých dcer. Proto firma chce mladé dívky inspirovat ženami, které oslňují především svými schopnostmi, inteligencí a odvahou. "Série Inspirativní ženy vzdává hold neuvěřitelným hrdinkám své doby; odvážné ženy, které riskovaly, změnily pravidla a vydláždily cestu dalším generacím děvčat, aby mohly snít víc, než kdy dříve," řekla mluvčí Mattel Marissa Becková.



Mezi první tři ženy, které dostaly svou podobu panenky, patří: americká letkyně Amelia Earhartová, mexická malířka Frida Kahlo a americká matematička pracující pro NASA Katherine Johnsonová. Rozhodně to prý není finální počet, panenek-skutečných hrdinek bude v budoucnu mnohem víc.





"Dívky byly vždy schopny se za pomoci Barbie vžít do různých rolí a povolání. Jsme nadšeni, že nyní půjde o skutečné modely, chceme jim (dívkám) tak připomenout, že mohou být kýmkoli," uvedla viceprezidentka a generální ředitelka Barbie Lisa McKnightová.



Projekt Barbie "Sheroes", pod který mimo jiné spadá i řada "Inspirativní ženy", funguje od roku 2015 a vyzdvihuje skutečné ženy, které překonaly své hranice. Vzdává hold módním návrhářkám, sportovkyním, novinářkám, herečkám, umělkyním nebo podnikatelkám. Kromě již zmíněných tří vyslala společnost Barbie tento týden na trh dalších 14 nových panenek spadajících právě do projektu "Sheroes". Je mezi nimi třeba režisérka Patty Jenkinsová, americká snowboardistka a olympijská vítězka Chloe Kimové, boxerka Nicola Adams Obeová, fotbalistka Sara Gamaová i herečka a ochránkyně přírody Bindi Irwinová, dcera slavného lovce krokodýlů Stevea Irwina.

With 86% of US moms worried about the type of role models their daughters are exposed to, we are committed to shining a light on empowering female role models in an effort to inspire more girls.



Join us by sharing your role models using #MoreRoleModels. #IWD2018 pic.twitter.com/FnEuBsDh23