Gazané jsou sice chudí, ale za rybí pedikúru si rádi zaplatí

Rybí pedikúra se ujala v palestinské Gaze, i když je za půlhodinovou seanci nutno zaplatit v přepočtu 180 korun, a to je pro řadu obyvatel Gazy mnoho. Jak napsala agentura AP, službu začal nabízet Mahmúd Usmán ve snaze zachránit svou skomírající kavárnu. Pásmo Gazy je 11 let pod izraelskou blokádou, která přispívá k chudobě obyvatel.

Usmána nadchlo video o oblibě rybí pedikúry u turistů v Turecku. Obstaral si izraelské povolení k dovozu několika set rybiček druhu Garra rufa, pro něž je pochoutkou odumřelá lidská kůže. Ve své kavárně instaloval několik nádržek s vodou a rybí peeling mohl začít. Usmán věří, že kromě toho, že se rybičky zapojují do péče o chodidla, pomáhají také člověku zbavit se negativní energie. Za půlhodinové macerování a rybí oždibování od zákazníků požaduje 30 šekelů (180 korun) v době, kdy mnozí Gazané zápasí s chudobou.

Není snadné domoci se dovozu mnoha druhů zboží do Pásma Gazy a Usmán musel třikrát žádat o povolení k importu rybiček. Po měsíci se mu to podařilo a zásilka přišla z Turecka.

Usmán nevěděl, zda bude jeho nápad úspěšný, když je známo, že míra nezaměstnanosti v pásmu dosahuje 50 procent. Zájem byl však nečekaný a rychlý. O rybí službu u Usmána má denně zájem 30 i 40 lidí. Někteří v tom spatřují nejenom šanci udělat něco dobrého pro zdraví, ale také možnost dopřát si drobný luxus a únik od každodenních problémů.

Pětadvacetiletého Muhammada Umarího trápí bradavice do té míry, že je stěží schopen obout si boty. Přítel mu doporučil, aby zkusil rybičky. Umarí tvrdí, že mu pomáhají. "Když jsem to vyzkoušel poprvé, byl to nádherný pocit. Chodil jsem dál, dnes tu jsem počtvrté. Když vidím něco, co mi může ulevit od bolesti a povzbudit mne, pak 30 šekelů nic neznamená," řekl.

U Usmánových nádržek se schází i mládež. Mladíci s nohama ponořenýma do vody, s nohavicemi vyhrnutými ke kolenům a rybičkami zakusujícími se do kotníků se vesele baví a hledí na obrazovky svých telefonů. "Je to ohromná věc," říká Mahmúd Dajrí, který si přišel odpočinout.

Mnozí ze zákazníků nemají ponětí o zdravotním riziku procedury, jímž je možnost přenosu infekce. V některých amerických státech a v Kanadě není tato metoda považovaná za hygienicky bezpečnou. Velké nadšení neprojevují ani ochránci zvířat.

Usmán to ale ví a přijal náležitá opatření - akvárka čistí, rybičkám dává po každém zásahu půlhodinovou pauzu a zákazníkům doporučuje, aby si dvakrát omyli nohy a dezinfikovali je, než se znovu obují.