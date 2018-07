Grabštejn otevírá novou expozici, zaměřena je na zvěrolékařství a kynologii

V úterý 10. července zpřístupní hrad Grabštejn nový prohlídkový okruh, který je zaměřen na dějiny veterinářství a vojenskou kynologii. Hrad si tak připomíná výročí 25 let od svého zpřístupnění a 100 let od vzniku Československé republiky.

Správa hradu Grabštejn připravila u příležitosti 25. výročí otevření hradu veřejnosti nový prohlídkový okruh s názvem "Veterinární muzeum aneb dějiny nejen československé vojenské kynologie". Prohlídková trasa tak reflektuje dějiny hradu, které jsou neodmyslitelně spjaty s Armádou České republiky i centrem kynologie, která od roku 1954 sídlí v tzv. dolním zámku na Grabštejně.

Veterinární muzeum představuje polní veterinární soupravy pocházející z výzbroje německé armády z konce 1. světové války a meziválečného období, sovětské armády a ČSLA. Většina souprav je určena k léčbě koní a dalších hospodářských zvířat. Mimo jiné si návštěvníci budou moci prohlédnout: soupravu pro detekci a léčbu zvířat zasažených bojovými chemickými látkami, československou soupravu na léčbu poštovních holubů nebo současnou kynologickou výstroj.

"Kromě výše uvedeného mapuje prohlídková trasa také využívání dolního zámku na Grabštejně a jeho okolí Armádou České republiky, se kterou spolupracujeme při kulturních akcích. Například kynologické ukázky nebo i umožnění prohlídky vojenského prostoru se setkává s velkým ohlasem. V expozici jsme mysleli i na novodobé dějiny, ty budou zastoupeny v podobě příběhu grabštejnského válečného hrdiny - vojenského psa Atose, který se účastnil mise v afghánském Lógaru," řekla kastelánka hradu Iva Bártová.

Nová prohlídka trvá cca 30 minut, je s průvodcem. Děti do šesti let mají vstup zdarma, ostatní návštěvníci zaplatí jednotné vstupné 50 korun. Expozice bude veřejnosti přístupna od úterý do neděle během letních prázdnin a o víkendech v září a říjnu.