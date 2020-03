Helfštýn čeká letos otevření paláce, zatím s omezením

Přestavba torza renesančního paláce hradu Helfštýn u Týna nad Bečvou by mělo být hotov v letošní sezoně. Stavbaři by ji měli ukončit podle kastelána Jana Laura na konci června, o prázdninách by tak měl být objekt přístupný návštěvníkům. Rekonstrukce zchátralého paláce, který patří k největším renesančním stavbám v ČR, začala na podzim 2017 a dotkla se dvou návštěvnických sezon.

Had tuto sezonu otevře poprvé své brány v sobotu 7. března. "Začátek sezóny bude, doufám, pozvolný. V březnu otvíráme jen o víkendech a v dubnu zůstaneme u omezeného módu od čtvrtka do neděle, aby mohli stavaři finišovat. Od května už počítáme k návratu k běžnému režimu, to znamená denně mimo pondělí," řekl Lauro. Zhotovitel stavby podle něj avizoval, že práce budou hotové do konce června. "Takže v letních měsících už bychom rádi znovu zpřístupnili i palácové torzo," doplnil kastelán.

Renesanční palác hradu byl kvůli špatnému stavu několik let uzavřen. Rekonstrukce za 72 milionů korun zahrnuje statické zajištění objektu, opravu fasády, zastřešení objektu pískovým sklem i vybudování nových průvodcovských tras v objektu. V souvislosti s očekávaným otevřením paláce počítá správa hradu i se zvýšenou návštěvnosti. "Obecně panuje předpoklad, že po otevření budou návštěvníci zvědaví a minimálně prvních pár měsíců dojde ke zvýšení návštěvnosti, tím pádem i nároků na provoz a průvodcovské služby. Hledáme kvůli tomu také posily," doplnil kastelán.

Dokončení rekonstrukce paláce bude podle Laura tématem pro letošní sezonu. Správa hradu například chystá monografii o Helfštýně, v níž bude paláci věnován značný prostor, připravuje odborný seminář o přípravách a záchraně paláce. Paláci bude věnována i letošní sezónní výstava Příběh torza, jež se ohlédne za dějinami kdysi honosného šlechtického sídla. Osudy paláce na výstavě zájemcům přiblíží originální obrazy, historické veduty, pohlednice, archeologické nálezy či projektová dokumentace.

Zchátralý renesanční palác středověkého hradu Helfštýn, jehož rekonstrukce se plánovala řadu let, začali stavbaři opravovat v září 2017. Kvůli rozsáhlé opravě a stavebním činnostem v nejvzdálenějším cípu hradního areálu se návštěvníci nedostali na čtvrté nádvoří a provoz hradu i kulturní akce byly dva roky omezeny. Kraj získal na rozsáhlou opravu 56 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu.