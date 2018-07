Hlavně celopéro aneb Typologie cyklistických svérázů

Česko je cyklistický ráj. A také ráj cyklistických podivínů. Koho můžete potkat na kole? Jak na něho reagovat? A nejste jedním z těchto prototypů právě vy?

ENVIROMENTÁLNÍ RADIKÁL

Cykloterorista. Ač vedete s cykloteroristou konverzaci třeba o oblíbených barvách zvířat, do dvou minut se stejně dostanete k tomu, že jezdí na kole a obtěžují ho u toho auta. Má pocit, že zachraňuje planetu, a podle toho se na bicyklu chová. Jede uprostřed úzké silnice (ulice) a vyžívá se v koloně za sebou, protože tím ta auta svým způsobem trestá. Budoucnost lidstva vidí v kolech a jejich sharingu. Prosazuje uzavření měst pro auta.Touží po vytvoření jedné globální cyklostezky světem. Většinou dává za příklad Amsterdam.Cykloteroristé se sdružují v uskupeních, jako je Auto*Mat, a v podobných cizrnových skupinách.

Na happeningy proti autům sice všichni jedou auty, ale pak u stánků nasednou na kola a stěžují si na bezohlednost aut. Cykloteroristé většinou nejsou žádní cyklisté. Jsou to jen občasní aktivističtí popojížděči v sandálové obuvi náplavkou, kam dojeli jen proto, aby všem říkali, že dnes zase zachraňovali planetu. Tuto záchranu pak přes různé vintage filtry rovněž prezentují na Instagramu.

SAGAN

Tohle jsou cyklisté! Vypadají jako Peter Sagan, mají výbavu dražší než Peter Sagan a jedou o něco málo pomaleji než Peter Sagan. Ale pořád o mnoho rychleji než vy. Taky tak nesnášíte, když jedete své naprosté maximum v prudkém, mnohakilometrovém kopci, cítíte mimořádnou energii a nejlepší formu, možná životní akceleraci, kterou kopec vyjíždíte... - a najednou vás lehce předjedou rychlostí 120 km/h tři Sagani, a přitom ani nedýchají, povídají si, a kdyby měli volné ruce, upletou z nudy třeba svetr? Ano, tohle jsou cyklisté! Mimochodem - takoví cyklisté mají jasnou prioritu: vůbec nejezdit mezi auty, takže totálně kašlou na hysterické aktivity cykloteroristů.

KRÁTKÁ TRASA ZA HODNĚ PENĚZ

No, a pak jsou ještě "Sagani". Nejlepší výkon většinou odvedou v cyklo obchodě. A nezapomenou to zdůraznit v podstatě kdykoli - třeba když se jich zeptáte na počasí, odpovědí: "Mně to jede dobře v každým počasí. Aby taky ne. Všechno Scott, kolo za sto dvacet litrů, karbon, brutální celopéro (tak se říká kompletně odpruženému kolu, pozn. red.), prostě nejdražší celopéro na trhu... K tomu nejdražší helma, závodní, aerodynamická, to je sedm tisíc. A pak ještě aerodynamický dres, zase Scott, hele za deset skoro, ale zlepší ti to díky větru výkon až o tři vteřiny," řekne kompletně skvěle vybavený "Sagan", ujede dvanáct kilometrů za dvě hodiny, nafotí sedmdesát šest fotek na Facebook, oznámí svůj výkon v osmnácti cyklo aplikacích a jde si koupit další celopéro.

HOSPODSKÝ TYP

Má kolo jen a pouze pro jeden účel a vůbec to neskrývá. I když - ty účely jsou vlastně dva. Účel číslo jedna: dojet na kole do hospody (protože těch 500 metrů je fakt dálka). No, a účel číslo dva: přežít na kole cestu z hospody domů. Jak víme, chodníky se v pozdních nočních hodinách zdvihají, odbočují, transformují v rozcestí a celkově to není nic bezpečného. Autor tohoto článku zná příběh muže, který jel z restauračního zařízení jeden kilometr celkově šest hodin, roztřískal u toho napadrť svého favorita a manželka se s ním rozvedla. Hospodské typy to mají na kole hodně vydřené!

PŘEMÍSŤOVAČ

Podobný naturel jako hospodský typ, jen není tak často ožralý. Přemísťovač se na kole pohybuje jen a pouze za účelem přemísťování po záchytných bodech typu obchod, řezník, vajíčka u sousedky. Je trochu nechtěný hipster - jede na zkorodovaném bicyklu bez přehazovačky, jenž by mohl být kandidátem encyklopedie s názvem Kola v kole času. Nemá helmu. Často bývá důchodového věku, z vesnice a má vzadu košík.

SEBEVRAH

Skáče na kole. Autor tohoto článku má dokonce několik kamarádů, jejichž nejoblíbenější prázdninovou chvílí je vyjet na nejprudší možnou rakouskou sjezdovku, pak sjíždět a skákat po různých šílenostech dolů a následně si s humorem porovnávat fotky otevřených zlomenin. Ale downhill má své adrenalinové kouzlo. Zvláště pokud si rádi ubližujete. Sebevrahy poznáte tak, že mají divné kombinézy, velké helmy a práh bolesti někde na Marsu.

RODIČ

Naprosto speciální kategorie cyklistů, kteří zaslouží pravděpodobně ten největší obdiv. Určitě jste to viděli také - had capartů, vpředu jeden totálně rozhozený otec, vzadu druhý totálně rozhozený otec, kterému ještě jedna ratolest sedí na sedačce, ostatní caparti pořád nekoordinovaně vybočují do silnice, jednomu se chce čurat, další se rozhodl zastavit na sběr borůvek, třetí se odpojil už před půl hodinou neznámo kde, dvě holčičky pláčou, jedna se zase až moc směje... Džungle! Je to takzvaný multitasking na kole a my respektujeme každého, kdo se rozhodne s nekoordinovanými prcky vyjet! Zvláště pak chlapy.



ČLOVĚK, CO TO MÁ PROSTĚ RÁD

A bere to zkrátka a jenom jako sportovní aktivitu. Jako zábavu. Těch je, doufejme, většina. A svým způsobem každý z výše zmíněných prototypů. Hlavní je nebrat to vážně jako enviromentální radikál, makat jako Sagan, nepózovat jako "Sagan", udržovat pitný režim jako hospodský typ, být vyrovnaný jako přemísťovač a odvážný víc než sebevrah s rodičem dohromady!

