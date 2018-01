Holice vysázejí lipovou alej, oslaví tím 100 let státnosti

Holice na Pardubicku na podzim oslaví 100 let státnosti vysázením lipové aleje. Nově založené stromořadí bude nejspíš u cyklostezky směrem na Ostřetín. Informoval o tom místostarosta Petr Bajer.

"Každá třída základní školy i gymnázia by si měla vysadit jeden strom. Je to výborná myšlenka. Lepší než vymýšlet pomníky. Všichni uvidí, jak stromy rostou," řekl Bajer. Školáci a studenti by se také měli o stromy s odbornou pomocí technických služeb starat.

Místostarosta odhaduje, že se na obě strany vejde dohromady čtyřicítka stromů, možná jich bude víc. Cyklostezku lemují suché jabloně, které je potřeba vykácet.

"Máme dost času všechno promyslet. Stromy budeme sázet v době vegetačního klidu na podzim. Uvidíme, třeba zapojíme také naše obyvatele a přiloží ruku k dílu," řekl Bajer. Náklady odhaduje na 100 tisíc až 200 tisíc korun.