Hornické muzeum se rozšířilo o areál bytízské šachty

Hornické muzeum Příbram se od března rozšířilo o areál bývalé bytízské šachty, který Středočeský kraj získal od státního podniku Diamo. Muzeum nyní pracuje na tom, aby se nové prostory mohly v budoucnu otevřít návštěvníkům, řekl ředitel muzea Josef Velfl.

"Je to jediný dochovaný areál uranového dolu na našem území, kde zůstaly ty nejdůležitější věci," uvedl Velfl. Jde o hlavní šachetní budovu osazenou těžní věží s lanovnicí, strojovnu se dvěma těžními stroji z roku 1975 a turbokompresorovnu, kde se vyráběl stlačený vzduch k pohonu veškerých zařízení. "Jsou tam čtyři turbokompresory z 50. let, které se nikde jinde nedochovaly," dodal Velfl.

Rekonstrukce nebude jednoduchá. Do areálu se navíc bude muset nejdřív zavést elektrický proud, aby se mohly vůbec provést nejzákladnější stavební práce. Kromě budování stavební přípojky se nyní začne pracovat na projektové dokumentaci k celkové rekonstrukci.

Krajský radní pro kulturu Karel Horčička řekl, že hejtmanství za areál zaplatilo několik milionů korun, převod zdarma podle něj nebyl možný kvůli legislativě. Diamo šachtu od 90. let minulého století nevyužívá a hrozilo, že budovy budou zbourány a stroje v krajním případě poputují do šrotu. "Bude to hornický skanzen. Vypadá to tam tak, jak to ti horníci opustili. Najdete tam ještě rozečtené noviny na stole," dodal Horčička.

V lokalitě jsou tři šachty - číslo 10, 11 a 11a, muzeum zachraňuje poslední z nich. Podle Středočeského kraje by v areálu mohla vzniknout i expozice připomínající to, že kromě horníků, kteří v příbramských uranových dolech pracovali dobrovolně, fárali do podzemí v minulém století proti své vůli i političtí vězni. "Řada z nich se podílela na těžbě uranové rudy nebo na výstavbě příbramského sídliště," připomněl Velfl.

Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886 a je největším muzeem svého druhu v Česku. Má více než 60 stálých expozic v historických objektech v Příbrami a v pobočkách Památník Vojna, skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum špýchar Prostřední Lhota a Muzeum zlata Nový Knín. Expozice muzea si každoročně prohlédne přes 100 tisíclidí.