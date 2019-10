Hosté na smutečním setkání dostali omylem hašišový dort

Hosté, kteří přišli na smuteční posezení při kávě a dortíku do jedné restaurace u Rostocku na severovýchodě Německa, dostali nedopatřením hašišové zákusky. Informovala o tom německá média. Několik z nich pak mělo nevolnosti a závratě.

Sladkosti do restaurace dodala jedna zaměstnankyně, jejíž 18letá dcera peče pro různé příležitosti. Matka doma před smutečním setkáním vytáhla z mrazáku tmavé čokoládové koláčky zvané brownies, aniž by se o tom s jejich původkyní poradila. V restauraci se pak 13 lidem, mezi kterými byla i vdova, po snězení této lahůdky udělalo nevolno. Jednu ženu musela odvézt do nemocnice sanitka, další se k lékaři dostali sami. Obrátili se také na policii.

Případ se stal už v srpnu, nyní o něm informoval bulvární list Bild. Policie vše potvrdila. Mladá pekařka je nyní vyšetřována pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti ve třinácti případech, z narušení smutečního setkání a porušení protidrogového zákona. Hašišové brownies měla v mrazáku schované pro vlastní potřebu, uvedla agentura DPA.