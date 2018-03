Hrad Kunětická hora čekají opravy, vznikne nová expozice

Zhruba v polovině letošního roku začne první část oprav hradu Kunětická hora. Národní památkový ústav (NPÚ) na ně získal evropskou dotaci. Rekonstrukce umožní zpřístupnění interiérů podle projektu architekta Dušana Jurkoviče, kde vznikne nová expozice. Práce jsou naplánovány až po skončení letní divadelní scény na Kunětické hoře, řekl kastelán Miloš Jiroušek.

"Vzhledem k tomu, že akce je nuceně rozfázovaná do čtyř let, provoz to v podstatě nijak zásadně nenaruší. Bude se to cílit hlavně mimo návštěvnickou sezonu a nejdůležitější akce," uvedl Jiroušek.

Na místě současného stánku s občerstvením bude obnovena prvorepubliková vestavba s restaurací. Bude v ní kromě restaurační části také informační centrum s prodejnou a zázemím pro návštěvníky. Náklady dosáhnou asi 76 milionů korun, z evropských fondů by měli památkáři dostat 61 milionů korun.

V budoucnu by moderní vestavba měla vzniknout i v severním křídle hradního paláce, který je nyní prázdný. Bude obsahovat další výstavní prostory a expozice. Bude pro to nutné upravit schodiště a dřevěné ochozy. "Bylo by možné si projít celý parter a podívat se na opačnou stranu, na Hradec Králové a Krkonoše," uvedl Jiroušek. Památkáři zatím projekt připravují, aby mohli požádat o další dotaci.

Hradní stavba vznikla na vrcholu Kunětické hory v polovině 14. století. Za husitských válek hrad získal hejtman Diviš Bořka z Miletínka, roku 1491 se stal majetkem rodu Pernštejnů. Ti jej zásadně přestavěli na mohutný dvouvěžový hrad s propracovaným systémem opevnění. Od druhé poloviny 16. století však ztratil na původním významu, což umocnilo jeho poškození švédskými vojsky v závěru třicetileté války. V dalších staletích hrad ohrožovalo lámání kamene, které bylo zastaveno až na počátku 20. století. Po první světové válce byly zahájeny záchranné práce pardubického Muzejního spolku podle Jurkovičova projektu. Slovenský architekt měl vlastní styl ovlivněný secesí a lidovou architekturou. Je například autorem výletních ubytoven Pustevny na Radhošti.