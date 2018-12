Hradecký kraj chce vambereckou krajku na seznamu UNESCO.

Královéhradecký kraj požádá ministerstvo kultury o zapsání vamberecké krajky na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Dohodli se na tom hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) a starosta Vamberka Jan Rejzl. Sdělil to Lukáš Vaníček z kanceláře hejtmana. Tradice vamberecké krajky je založena na čtyřsetleté historii tamního krajkářství, které do českých zemí přinesla belgická šlechtična Magdalena Grambová.

"Chci vidět vambereckou krajku na seznamu UNESCO, ale k tomu vede dlouhá cesta. Prvním krokem bylo zapsání Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje. To se stalo loni. Nyní tento fenomén chceme dostat na vyšší seznam platící pro celou republiku, abychom zajistili, že toto 400 let přetrvávající umění nikdy nezanikne," uvedl hejtman.

Kraj podá návrh na ministerstvo kultury do 28. února a do konce příštího roku by o tom měl rozhodnout ministr kultury.

Historii krajkářství na Vamberecku lze vystopovat až do počátku 17. století, kdy podorlické panství získal císařský generál Kašpar z Grambu. Jeho manželka Magdaléna Grambová pocházela z belgických Flander a zavedla mezi zdejším obyvatelstvem paličkování jako robotní povinnost. Krajkami, zejména těmi z Belgie, se zdobily ženské i mužské oděvy, čím bohatší, tím nákladnější krajky se na ně našívaly.

"V 19. století se obliba takzvaných vláčkových krajek z Vamberecka rozšířila i na lidové kroje. Označení 'vláčková' je odvozeno od 'vláčení' niti zprava doleva a obráceně při nahazování půdice (sítě). Podomní obchodníci, takzvaní faktoři, je od místních krajkářek vykupovali a prodávali na lidové kroje na Moravě, ve Slezsku i v Uhrách," uvedl Vaníček.

V roce 1889 vznikla ve Vamberku První česká odborná škola krajkářská. Její tradice podobně jako vamberecká krajka přetrvala dosud. V roce 2006 se Krajkářská škola Vamberk stala organizační složkou města Vamberka. V současné době školu navštěvuje v zájmových kurzech paličkování na 140 dětí i dospělých.

"Vedle Krajkářské školy ve Vamberku by fenomén vamberecké krajky měl být nově součástí vzdělání na krajské Střední škole průmyslové, textilní a polygrafické v Červeném Kostelci. O užší spolupráci jedná s vambereckou školou i Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové," dodala náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (Východočeši).