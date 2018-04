Hvězdárna v Jindřichově Hradci bude od léta zavřená

Od léta bude kvůli rekonstrukci na rok a půl zavřena hvězdárna v Jindřichově Hradci. Náklady na obnovu objektu s přístavbou nového vstupu a přednáškového sálu vyjdou přibližně na 22 milionů korun bez daně. Práce začnou 1. srpna, provoz pro veřejnost se ale uzavře už v červenci. Řekla to Karolína Průšová z kanceláře starosty Jindřichova Hradce.

"Rada města schválila zadání veřejné zakázky na tento projekt. Uvidíme, jak se cena podle nabídek uchazečů změní," uvedla Průšová.

Podle ní se město na obnovu hvězdárny připravuje delší dobu. Radnice původně usilovala o to, aby náklady aspoň z části pokryl dotační titul, nakonec musí vše platit sama. "Uvidíme, zda by se podařilo najít vhodný grant na případný nákup vybavení do hvězdárny," dodala mluvčí.

Jindřichohradeckou hvězdárnu, která je v provozu od roku 1961, ročně navštíví několik tisíc lidí. Nese jméno po místním rodákovi a významném českém astronomovi Františku Nušlovi. Podílel se na vzniku nejznámější české hvězdárny v Ondřejově nedaleko Prahy, ve které sídlí Astronomický ústav Akademie věd ČR, a byl jejím prvním ředitelem.