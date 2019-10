Jak obnovit důvěru v manželství po nevěře?

Náhodně objevená textová zpráva na mobilu, mail, který jsme nikdy neměli číst... a vše se náhle změní. On má milenku, ona má milence. Tváří v tvář nevěře jednoho z manželů propadá pár často hněvu, frustraci a nepochopení. Chceme-li obnovit vztah důvěry po nevěře, je prvním a nezbytným krokem pokusit se pochopit, proč a jak vůbec taková situace nastala, píše francouzský týdeník L'Express.

Odhalení mimomanželského vztahu uvrhne pár do zmatku. Někteří to neunesou a odloučí se od sebe, jiní dokážou bouři překonat a snaží se vztah obnovit. Tato cesta však není snadná. Každá situace je jedinečná a specifická a není možné nabídnout osvědčené recepty, které by zaručovaly obnovení harmonie manželského vztahu. Přesto existují určité body, kterých se můžeme držet.

1. Pochopit, co se stalo. Jak říkal Winston Churchill, ti, kdo neumějí pochopit historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. Prvním nezbytným krokem je pokusit se pochopit, proč a jak nevěra vznikla. Jaká je zodpovědnost každého z manželů? Které postoje, chování, vzájemné zanedbávání, ztráta iluzí a zklamání k nevěře vedly?

2. Naučit se spolu znovu žít. Po zjištění mimomanželského vztahu spolu oba lidé dál žijí a vůči druhému se cítí nepříjemně. Každodenní rituály se mohou zdát nesnesitelné, ale jsou to základy nabízející rámec, který umožňuje usměrňovat emoce a překonat první měsíce nejistoty.

Pokračování ve společném životě znamená přemáhat se, ale to přináší chvíle lehkosti, kdy pomalu zakořeňuje zrnko změny. Jestliže se manželé rozhodnou žít dál spolu, zachovávají si celou síť přátel a rodiny a tohoto známého a bezpečného prostředí se mohou přidržovat a pozvolna se učit nacházet radost v tom, že dělají některé věci společně, například jdou do kina či do divadla, přijímají přátele nebo se věnují dětem.

3. Obnovit komunikaci. Při prvních výměnách názorů je důležité překonat tajemno obklopující mimomanželský vztah, neboť fantazie vytváří scénáře, které jsou vždy horší než skutečnost. Podváděná osoba musí být rozumná, zvláště pokud chce vědět více o porobnostech sexuálního rázu. Příliš mnoho podrobností by mohlo uškodit. Kromě těchto detailů podváděná osoba často potřebuje právě tento druh konverzace, nikoli proto, aby se trápila, ale aby poznala chybějící prvky, které jí umožní záležitost uzavřít. Je však potřeba říkat všechno? Odpověď zní jasně: nikoli!

4. Obnovit důvěru. S nevěrou se nevyhnutelně vytratí důvěra. Obnovení důvěry je pilířem rekonstrukce vztahu. Tento úkol leží především na osobě, která byla nevěrná, je ale potřeba vědět, že podváděná osoba může svým postojem k obnovení důvěry přispět. Z hlediska podváděného je nejhorší, když mimomanželský vztah partnera pokračuje.

5. Naučit se odpouštět. Po obnovení důvěry je klíčové nevěru odpustit. Neznamená to zapomenout nebo dělat, jako by se nic nestalo. Všechno, co nevěrná osoba udělá pro obnovení pocitu bezpečí ve vztahu, pomůže podváděné osobě, aby nevěru odpustila. Odpustit znamená postupně upouštět od hněvu a odporu, které podváděná osoba pociťuje vůči partnerovi.

6. Obnovit sexuální život. Krátce po zjištění mimomanželského vztahu je sex to poslední, na co by měla chuť jak podváděná, tak nevěrná osoba. Někteří lidé to nedokážou a potřebují profesionální pomoc, například sexuologa. Návrat k sexuálnímu životu jde ruku v ruce s obnovením důvěry.

7. Obnovit citovou důvěrnost. Po nevěře jde hlavně o to, aby se znovu nastolila citová důvěrnost. Ta je dvojí - je třeba znovu nalézt důvěrnost ve vztahu s partnerem, ale také se sebou samým. Bez toho je obnova vztahu jen částečná a křehká.