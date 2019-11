Jak se rodí vánoční stromky NORDMANNgold.

Vánoční stromky NORDMANNgold jsou k dostání pouze v Hornbachu. Všechny stromky pocházejí z produkce certifikovaných závodů a jsou pěstovány s ohledem na zdravé životní prostředí. Jaký je jejich osud a co všechno musí splnit, než se dostanou k vánočního zdobení? To se vám snaží přiblížit Hornbach.

"Semena stromků NORDMANNgold pocházejí z gruzínského Kavkazu. Původní Nordmannovy jedlové lesy na Kavkaze poskytují pro naše stromky druhově čisté osivo s vynikajícími vlastnostmi," vysvětluje Daniel Brychta, odborník z oddělení zahrady v Hornbachu. Semena se získávají odpovědně při trvale udržitelném obhospodařování stromových porostů včetně dodržování zásad bezpečnosti práce pro sběrače šišek.

Ze semínka vyroste semenáček

V německých a dánských školkách pro stromky vyrůstají ze semena semenáčky. Z jednoho kilogramu semen se vypěstuje až pět tisíc mladých rostlin. V prvním roce vyrostou semenáčky jen pár centimetrů. Po dvou letech jsou sazenice velké 6 - 8 cm, což je dostatečná výška pro přesazení do školkového záhonu.

Z lesní školky na plantáž

Ve věku 3 - 4 let se mladá rostlina odebere ze záhonu ve školce a přesadí se na plantáž. Na jednom hektaru (10 000 m2), se zasadí asi sed tisíc stromků. Dalších 7 až 10 let roste strom na plantáži. Přitom potřebuje neustálou péči - tvarování, korigování růstu, ořezávání pahýlů, ochranu před škůdci, hnojení. Jednotlivé práce často tvoří kontinuální péči, která se neustále opakuje. Stromek tak za svůj život potřebuje minimálně sedmkrát absolvovat tento pečující cyklus. K tomu se přidají obvyklé práce na plantáži, jako například kontrola a oprava plotů, budování a údržba cest, kosení atd. To všechno dělá z produkce vánočních stromků pro pěstitele "celoroční záležitost".

Když stromek vyroste,......přichází na řadu "etiketování". Pokud stromek splňuje požadované vysoké nároky, dostane etiketu NORDMANNgold. "Každý stromek NORDMANNgold má individuální kontrolní číslo kvality a je tudíž jedinečný. Pomocí tohoto individuálního kontrolního čísla lze kdykoli vyhledat plantáž, z níž stromek pochází, i odpovědného lesníka. To garantuje kvalitu a jistotu, že stromek opravdu pochází z ekologického zemědělství," popisuje Daniel Brychta z Hornbachu.

Sklizeň a balení stromků

V polovině listopadu se vybrané stromky uříznou, očistí a zabalí do sítě. Následně se pomocí speciálního stroje napaletují. Jeden paletovací stroj zvládne připravit až 1 500 stromků za den. Po napaletování se stromky odvezou z plantáže k místu naložení na kamiony. Už 5 dní po začátku sklizně vyráží první stromky na cestu. Na jeden kamión se v průměru naloží 1 100 stromků. Průměrná trasa jednoho kamionu je cca 600 km. Na jeden stromek tak připadá 0,55 km přepravní trasy.

Prvním krokem ke spolehlivé logistice je bezchybný průběh sklizně. Za tímto účelem je potřeba zkoordinovat všechny pracovní síly, jednotlivé úkony a časové možnosti tak, aby vše na sebe plynule navazovalo. "Například je nutné zajistit, aby doprava strojů k balení do sítě a paletovacích strojů mezi jednotlivými plantážemi probíhala s co nejmenší ztrátou," vysvětluje Daniel Brychta. Pravidelné dodávky do prodejen Hornbach pokračují až téměř do Vánoc. To garantuje, že prodejny mají stále čerstvé stromky.

Stromek NORDMANNgold lze objednat i online

Stejně jako v minulých letech, lze i letos objednat a koupit vánoční stromek NORDMANNgold v Hornbachu on-line s doručením domů nebo do prodejny dle vašeho výběru. Odpadne vám tak starost s nákupem a složitou přepravou a ušetříte čas i námahu. Navíc máte jistotu koupi zdravého zeleného stromku v ochranném a praktickém balení. "Řezané vánoční stromky jsou v on-line prodeji už od 21. listopadu, a za stejnou cenu jako v prodejnách, tedy 299 Kč za 110 - 150 cm vysokou jedli. V ceně je navíc zahrnuto i frézování kmene pro jednodušší vložení do stojanu," říká Daniel Brychta z HORNBACHU.