Jak se žije doručovatelce s obřím vozem na Sibiři

Jen šest lidí, včetně doručovatelky Galiny Jermolovové, žije ve vesničce Pichtovoje, odříznuté od světa kilometry tajgy a bažin. Doručovatelka se každý týden vyšplhá do kabiny obří čtyřkolky, aby sousedům dojela pro poštu, důchody a nakoupila jim, napsala agentura AFP.

"Dřív jsme do nejbližší obce jezdívali traktorem, ale ujet 16 kilometrů trvalo tři hodiny," líčí padesátnice, která v Pichtovoje žije se svým manželem - a jako jediní tu mají práci.

Jejich život se změnil před pár měsíci, kdy jim syn poskytl terénní vozidlo, předělané kamarádem na svérázný "monster truck" na obřích kolech. Nyní brázdí tajgu beze strachu z vyjetých kolejí či obřích louží. S manželem za volantem zvládne Galina za hodinu cestu do Imšegalu, nejdůležitější obce v okolí se stovkou obyvatel. U místní pošty, jedné z mála cihlových budov mezi dřevěnými chalupami, se pasou krávy. Místo slouží zároveň jako obchod se smíšeným zbožím, kde Galina kupuje cukr, prací prášek i šampony pro sousedy.

V Pichtovoje, které leží přibližně 300 kilometrů severně od Omska, správního střediska západní Sibiře, ještě v 80. letech žilo asi 450 lidí. Ale v následujících desetiletích zavřeli školu a ve vsi zbyli jen senioři. Galina tu postupně byla učitelkou, knihovnicí a prodavačkou. "Když všechna tato povolání zanikla, musela jsem se přidat k poště," vysvětluje.

Pro své sousedy je více než jen doručovatelkou. Kromě pošty a nákupů přináší z každé cesty hlavně novinky z okolí. "Galja se dozvídá o tom, co je v okolních vesnicích nového, co se stalo," říká osmapadesátiletý Vladimir Negojev. "Máme televizi se 120 programy, ale kdybychom Galju neměli, jak bychom se dozvěděli, co se tu děje?"