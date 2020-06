Jak správně nanášet lazury a krycí barvy na dřevo

Největšími nepřáteli dřeva jsou vlhkost, UV záření a dřevokazné organismy. Výběrem vhodných nátěrů zajistíte, že dřevo vydrží ve skvělé formě dlouhou dobu. Na následujících řádcích vám přinášíme pár tipů, jak správně postupovat při nanášení lazur a krycích barev na dřevo.

Dřevěný povrch vyžaduje pravidelnou péči, aby byl odolný vůči počasí a zachoval si co nejlepší vzhled. Obnovit lazury a barvy na dřevěných površích se doporučuje pravidelně po několika letech v závislosti na kvalitě dřeva a nátěru. Zanedbáním této péče riskujete nadměrné vysušování dřeva a vznik prasklin. Jelikož vnější dřevěné povrchy jsou vystavovány slunci, dešti, větru a vlhku, obecně se na výrobu zahradního nábytku a dřevěných obkladů používají odolnější a trvanlivější druhy dřeva.

Čištění povrchu

Základem každého ošetření dřeva je jeho správná příprava a impregnace. Prvním krokem před nanášením lazur a barev je dokonalé vyčištění a sjednocení povrchu dřeva. Tím se odstraní zbytky pryskyřice, pavučin, mechů či dalších nánosů. Správnou přípravou povrchu zajistíte také delší trvanlivost nátěru.

K čištění použijte brusný papír a dřevěný povrch dostatečně opracujte. Broušením vytvoříte vhodné podmínky k zachycení barvy na dřevěný podklad. Nezapomeňte prach důkladně odstranit - vynechání tohoto kroku může zabránit dostatečnému přilnutí barvy na podklad a způsobit odlupování barvy. Pokud odstraňujete barevný krycí nátěr použijte brusku nebo horkovzdušnou pistoli.

Na co slouží impregnace

Ošetření impregnací je nezbytným krokem před nanášením nátěrů. Zabráníte tak napadení dřeva škůdci a houbami, chráníte ho proti povětrnostním podmínkám a zvýrazníte přirozenou barvu dřeva. Impregnace je zpravidla řidší ochranný nátěr, který se vsakuje hluboko do dřeva. "Při impregnaci třeba dbát na správnou posloupnost. Nanášení impregnačního nátěru je nezbytné v dobře větraném prostoru, ideálně venku. Impregnační materiál nanášíme v silnější vrstvě, aby se nátěr dostal co nejhlouběji do dřeva. Na impregnované dřevo je následně nutné nanést povrchový nátěr," říká Monika Linghartová odbornice z oddělení barvy a laky v projektových marketech Hornbach.

Jak ošetřit napadené dřevo

Pokud už je dřevo napadeno škůdci, před samotnou impregnací je potřeba ho sanovat. Aby byla sanace úspěšná, prvním krokem je identifikace škůdce a výběr správného ošetření. Pro sanaci platí stejné zásady jako pro preventivní ošetření. Před samotným nanášením ošetřujícího prostředku je nezbytné povrch důkladně očistit od starých nátěrů a nečistot. Jestliže je stupeň napadení příliš velký, na řadu nastupuje pila. Poškozené části je nutné odstranit nebo pořádně zpevnit. V případě, že je napadeno podkroví, doporučujeme obrátit se na specialisty, kteří zničené dřevo profesionálně odstraní a nahradí ho novým.

Lazura, nebo krycí barva?

Povrchové nátěry ochrání dřevo nejen před vlivem počasí, ale dodají mu také přirozený vzhled a prodlouží jeho životnost. Když váš impregnační základ uschne, můžete začít nanášet lazuru nebo barvu na dřevo. Jak vybrat správný nátěr?

Vlastnosti lazury

- je poloprůsvitná a zachová přirozený dřevěný vzhled

- chrání dřevo před vlivem počasí

- jednoduše se nanáší a nepraská

- k odstranění postačí brusný papír

- obnova nátěru je jednoduchá, je třeba ji provádět pravidelně (přibližně každé 2 roky)

Vlastnosti krycí barvy

- zcela zabarví povrch dřeva, jeho struktura tak není viditelná

- chrání dřevo před vlivem počasí

- je vhodná na vzhledově méně kvalitní dřevo

- její aplikace a renovace je náročnější

- při poškození barvy je k odstranění nutné nářadí, jako horkovzdušná pistole nebo bruska

- poskytuje dlouhodobou ochranu (obnova je potřeba přibližně po 10 letech)

- možnost výběru ze široké barevné škály

Při výběru nátěru záleží na tom, co od něj očekáváte a jaký vzhled dřeva preferujete. Nanášení lazury či krycí barvy má stejná pravidla. "Před nanesením nátěru se ujistěte, že dřevo není vlhké. Tím předejdete problémům s přilnavostí barvy či následným schnutím. Nátěry aplikujte v několika tenčích vrstvách. Mezi každým nátěrem si nechte dostatečný čas na proschnutí. Požadovanou barvu si můžete vybrat z velké škály barevných odstínů v našich vzornících. Buď si můžete nechat poradit přímo v prodejně Hornbach, nebo využijte bezplatné vypůjčení vzorníků on-line či v prodejně," radí Monika Linghartová.