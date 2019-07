Jak zajistit na terase nebo balkóně stín?

Slunce je dobrý sluha, ale zlý pán. Vhodná forma stínění na zahradě nebo balkoně zaručí příjemnou ochranu proti slunečním paprskům. Kromě klasického slunečníku lze například na stěnu namontovat markýzu anebo natáhnout sluneční plachtu. Vyberte ten správný způsob stínění a užijte si zahradu ve stínu.

Způsobů, jak si zajistit stín na balkóně či terase, je více. "Rychle může pomoci slunečník, mezi vzhledově zajímavější a praktičtější řešení patří markýzy a solární plachty. Kromě toho jsou na zahradách také oblíbené dřevěné pergoly nebo altánky," vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrad v projektových marketech Hornbach. "Při výběru dbejte na to, aby byl příslušný výrobek otestovaný podle UV standardu 801. Jedině tak bude zaručena optimální ochrana pokožky," dodává.

Základem je slunečník

Jeho velkou předností je mobilita, zastíní jakékoliv místo na zahradě. Slunečníků je na trhu nepřeberné množství, liší se od sebe velikostí, materiálem konstrukce a stínící části, tvarem i umístěním sluneční clony. Konstrukce slunečníků může být kovová, dřevěná nebo bambusová. Dělí se na s centrální tyčí a s tyčí na straně - takovým se říká lampové. Střecha nebo sluneční clona je pokryta vodoodpudivou vrstvou, na kterou se využívá teflon, odolnost také zvyšuje akrylátová vrstva. Stálobarevnost slunečníku zajišťuje PVC odolné vůči UV záření. Platí, že průměr slunečníku by měl být co největší, aby se sklon musel upravovat méně často a hlavně - aby co nejvíce stínil. Drobností, na kterou by se při nákupu slunečníku nemělo zapomenout, je větrací otvor pod vrchlíkem stříšky. Prochází tudy volně vzduch, takže při poryvu větru otvor pomůže zamezit překlopení slunečníku.

"V Hornbachu nabízíme systém pro individuální tvorbu slunečníku. Podle svých potřeb a představ si můžete úplně jednoduše sestavit vlastní model. Konstrukce a potahy jsou k dispozici jednotlivě, v různých provedeních a barvách. K dispozici jsou 2 typy textilie, 8 různých barev potahů, konstrukce například s výkyvným kloubem, osvětlením nebo lanovodem, a nejrůznější modely stojanů," popisuje David Benda z Hornbachu.

Výsuvná markýza na terasu i balkon

Venkovní markýzy jsou trvalejší součástí zahrady či terasy. Při výběru je důležité sledovat použitý materiál, pohon, uložení látky, impregnace a trvanlivost. "Klasické uložení látky spočívá v tom, že látka je navinuta na hřídeli a není nijak chráněna před rozmary počasí. Hřídel je zakryta hliníkovou stříškou, která ji shora chrání proti dešti. Dnes se ale nejčastěji pořizují kazetové markýzy, kdy se látka naroluje do schránky a je dobře chráněna. Díky kazetě si látka déle uchová své barvy," radí David Benda z Hornbachu. Kazetová markýza uzavře látku ze všech stran a ochrání ji nejen před nečistotami, ale i před mechem, plísněmi či výkaly ptáků. Odolná kazeta a ramena jsou vyrobeny z kvalitních slitin hliníku a povrchově upraveny metodou práškového lakování.

Markýzy se běžně kotví na stěnu nebo na krokve domu. "Už při volbě umístění markýzy musíte myslet také na elektrické připojení, pokud budete chtít využívat motorické ovládání, ne vlastní svaly," radí David Benda z Hornbachu a dodává, "aby slunce nízko nad horizontem markýzu nepodsvěcovalo, doporučuji výsuvný volán, který může mít výšku až 150 cm. Proti nízkému slunci také spolehlivě ochrání boční látková clona". Kvalitní impregnace textilie zaručí, že markýzou neproteče voda. I přesto, že se markýzy vyrábějí z kvalitních látek, není to deštník, ale stínící prvek. Při dešti je nutno markýzu, stejně jako ten nejkvalitnější slunečník, vždy stáhnout.

Stylové a funkční zastínění pomocí sluneční plachty

Dalším tipem, jak ochránit část zahrady, terasy či balkónu před slunečními paprsky a nadbytkem škodlivého UV záření, je sluneční plachta. "Kvalitní produkty zachytí až 90 procent paprsků. Vybírat můžete z mnoha tvarů, osvědčily se plachty trojúhelníkové, čtvercové nebo pětiúhelníkové," popisuje David Benda z Hornbachu. Sluneční plachtu lze buď přirozeně upevnit na přírodní materiály v okolí stíněného místa, jako jsou stromy, nebo zapustit sloupy či tyče do míst, kde bude plachta umístěna.

U sluneční plachty je nezbytné silné kotvení, aby ustála nápor větru. Při připevnění se neobejdete bez lan a železných součástek, jež jsou součástí každého výrobku. Pro montáž je potřeba plachetní provaz, hasičské karabinky z nerezové oceli, nerezový napínač lana a nerezové šrouby s očky. "Aktuálně jsou velmi oblíbené balkónové sluneční plachty. Čtvercový tvar vyrobený z polyethylenu s vysokou hustotou je řešením pro téměř každý balkón. Lze totiž upevnit na strop, na stěnu i na zábradlí, čímž je výrobek příkladně univerzální," říká David Benda z Hornbachu.