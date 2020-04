Jaké trendy přinesla doba covidová

Karanténa změnila spoustu věcí včetně těch, které jsme dosud považovali za samozřejmost. Společnost a její fungování se ale naštěstí nezastavila, naopak vzniklo mnoho nových zajímavých fenoménů. A protože máme rok 2020, nová situace získala i vlastní hastag #homebody.

Podání ruky

Potřást si na uvítanou nebo při seznamování rukou patří k dobrému vychování. Obejmout se nebo si dát polibek zase k projevům lásky. Když už se během karantény s někým setkáváme, tradičních společenských rituálů se musíme vzdát. Vyvarovat se přímému kontaktu, a přitom být slušní nebo projevit vůči druhému náklonnost, ale lze. Víte jak? Ťukněme si na to loktem!

Relaxace

Procházky, cestování, povalování se venku na dece, návštěva lázní, prostě klasický relax. Způsoby odpočinku mohou být pestré. V době karantény je ovšem limitují stěny našeho domova. I v těchto podmínkách se dá odpočívat stylově, ale žádá si to dávku kreativity. Vyzkoušejte třeba následující inspiraci. Rozložte si doma nebo na balkoně lehátko či deku a nalijte si skleničku vychlazeného Bohemia Sektu. Užívejte slunečních paprsků a myslete jen na příjemné věci. Zkrátíte si tím dlouhou chvíli, načerpáte pozitivní energii, a ještě máte originální fotku na sociální sítě.

Oblečení do práce

Obléct se a upravit, jak nejlépe umíme, abychom v práci nebo u klienta udělali dobrý dojem. I to se nejspíš změnilo, pokud pracujete z domu. Řešení důležitých projektů se šéfem nebo s klientem teď mnoho lidí obstarává v teplákách a v tričku s nápisem. Výjimkou jsou videokonference. Na ty je potřeba se obléknout slušně, pokud si nechceme před kolegy uříznout ostudu. Ale i to už někteří dovedli k dokonalosti a oblékají se takzvaně jen 50:50. Řídíte se v karanténně také pořekadlem "navrchu huj a vespodu fuj"?

Party a oslavy

Tytam jsou doby večírků, posezení v restauracích i oslav. Myslíte si, že společenský život v karanténě nestojí za nic? Ne, jen vypadá trochu jinak. Aniž byste porušili opatření, zvládnete se vidět s přáteli nebo uspořádat rodinnou oslavu. Stačí používat online aplikace. Zkuste třeba Houseparty, která umožňuje být s dalšími lidmi ve společném videohovoru. Na dálku se spojíte s rodinou i kamarády, můžete probrat novinky, zahrát si společenské hry nebo nebo jen tak poklábosit nad skleničkou vína z Habánských sklepů a prožít večer skoro jako za starých časů.

#Homebody, aby se doma žilo líp

Denní čas se nově dělí na dobu doma a dobu v práci. U někoho je to dokonce totéž. Pohledy všech se proto upřely na domov a to, jak v něm během karantény "přežít". Příležitosti se chytili výrobci domácích potřeb, kteří radí, jak si vylepšit byt, stylisté, kteří přináší návod, co si obléct na doma i softwarové firmy, které pomáhají usnadnit home office. Tipy, jak si doma uklidit, zacvičit, nalíčit se, uvařit si a také to, jak se s celou situací poprat, sdílí lidé na sociálních sítích. Jestli hledáte inspiraci nebo zábavu na doma, sledujte na Instagramu #homebody. Jsme v tom spolu!