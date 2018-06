Japonci budou dospělí dříve, na alkohol ale musí zapomenout

Japonští adolescenti se mohou těšit, že se dočkají dospělosti dříve - má to ale háček. Vláda schválila zákon, který sníží věk dospělosti z 20 na 18 let, až v roce 2022 vstoupí v platnost. Ovšem zatímco se mladí lidé budou moci například od 18 let ženit a vdávat bez souhlasu rodičů, na sklenku alkoholu si budou muset stejně jako nyní počkat až do 20 let, informoval zpravodajský server BBC News.

Je to poprvé, co se mění hranice dospělosti od roku 1876, kdy byla v Japonsku zavedena. Největší změna se týká právě vstupu do manželství. Zatím se mohou mladí muži ženit od 18 let a dívky vdávat od 16 let, pokud s tím souhlasí jejich rodiče; jinak musejí počkat, až je jim 20 let. Podle nového zákona se posouvá věk, odkdy se mohou dívky vdávat, na 18 let. Znamená to, že všichni osmnáctiletí se budou moci brát bez souhlasu rodičů.

Budou si také moci sami žádat o kreditní karty nebo si brát půjčky. Nadále ovšem nebudou smět až do 20 let pít alkohol, kouřit, hrát hazardní hry nebo adoptovat děti.

Diskuse kolem věku dospělosti se v Japonsku vedou už celá desetiletí. Už v roce 2015 vláda snížila věk voličů z 20 na 18 let. Vládní Liberálnědemokratická strana uvádí, že snížení věku pro dosažení dospělosti pomůže oživit stárnoucí společnost s klesající porodností.