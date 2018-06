Jedinečnou sérii známek z porcelánu připravují v Dubí

Unikátní kousek do sbírky si budou moci filatelisté pořídit na mezinárodní výstavě Praga 2018. V továrně v Dubí u Teplic pro ně nyní vyrábí známku z porcelánu v limitované řadě od jedné do pětiset. Dalších 6 set kusů známek přímo na jméno dodá Český porcelán svazu filatelistů. O jedinečnou porcelánovou známku velikosti vizitky je už nyní velký zájem. Řekla to vedoucí marketingu a propagace firmy proslavené cibulákem Petra Klázrová.

Porcelánové známce nechybí vroubkovaný okraj, označení Praga 2018 a tradiční modrá cibulka. Ve spodní části je pak číslo ze série nebo jméno. "Český svaz filatelistů rozdá 6 set známek pro hosty z osmdesáti zemí světa. Jejich jména jsou ve zlatě. Pečlivě musíme ověřovat přepis jmen, leckdy je to skutečně oříšek," uvedla Klázrová, která je autorkou nápadu. "Známka nemohla být velikosti klasické poštovní, protože by na ní nebyl znatelný design, takže jsem sáhla po vizitce," zmínila.

Technologie výroby spočívá v lití do formy, dekorace je takzvaná nadglazurová. "Po vyrobení je aplikován dekor, který se znovu pálí," řekla Klázrová. Výroba je velmi náročná, protože se mění jména nebo čísla edice. Přitom podmínky pracovníků jsou nezáviděníhodné, kolem pece totiž panují vysoké tropické teploty.

Zatímco 6 set porcelánových známek své majitele už má, 5 set z edice se začne prodávat dnem zahájení výstavy, tedy 15. srpna. "Cena je 5 set korun za kus, předpokládáme, že nicméně hodnota poroste s časem jako je to běžné u klasických známek," uvedla Klázrová.

Na koho nezbude známka, může si pořídit závěsný reliéfní talířek a hrnek se stejnou grafikou výstavy, která v Praze skončí 18. srpna.