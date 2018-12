Ježíškova pošta na Božím Daru letos odeslala téměř 315 kg dopisů.

Ježíškova pošta na Božím Daru letos orazítkovala a odeslala téměř 315 kilogramů dopisů, přání a pohlednic, celkem asi 69 560 kusů. Je to o 17,89 kilogramu méně než loni. V tiskové zprávě o tom informovalo božídarské infocentrum.

"Nejvzdálenější přání byla do Japonska, na Kubu, do Kolumbie a na Nový Zéland, Filipíny nebo do Číny. Tradičně největší porce zásilek na Boží Dar dorazila kolem 17. prosince," uvedli pracovníci infocentra. I v letošním roce si podle nich děti a dospělí nepřáli pouze hmotné dárky, jako jsou hračky nebo elektronika, ale také mír, lásku, štěstí a zdraví pro všechny na celém světě.

Božídarská Ježíškova pošta razítkuje každoročně zaslané dopisy a přání ručním příležitostným razítkem. Pro letošní 25. ročník byla na razítku vyobrazena hvězda s kometou a vánoční dárky ve tvaru srdce s textem Boží Dar. Autorem návrhu pro rok 2018 je Pavel Sivko.

V loňském roce bylo na Božím Daru orazítkováno a odesláno 333 kilogramů pošty, tedy asi 73 493 kusů, z toho 15 procent dopisů a 85 procent pohlednic.