Jízda králů ve Vlčnově, Praha pije víno či tradiční hořická pouť

Poslední květnový víkend se na Moravě ponese ve znamení slavné Jízdy králů, která byla dokonce zapsána na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Milovníci vína by si neměli nechat ujít už šestý ročník festivalu Praha pije víno 2019, kde bude možné ochutnat přírodní vína nepoznamenaná chemickými postřiky. V Kostelci nad Černými lesy proběhne v sobotu Keramický trh, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu. A rodiny s dětmi by neměly vynechat tradiční hořickou pouť s atrakcemi.

Ve Vlčnově se už tradičně uskuteční Jízda králů. Starobylá lidová slavnost, odehrávající se na svatodušní neděli ve Vlčnově, má tradici delší než 200 let. Podobně jako masopustní průvody na Hlinecku byla zapsána na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Vyvrcholením oslav je průvod krále a jeho družiny na ozdobených koních, který projíždí celou vesnicí. Jde o originální iniciační obřad, při němž jsou osmnáctiletí chlapci vítáni mezi dospělé občany obce. Každý z nich vystupuje jako člen královské družiny jen jednou v životě. Králem se malý hoch stává ve věku mezi desátým až dvanáctým rokem a je převlečený do dívčího kroje. Jízdu králů provází vystoupení folklorních souborů, koncerty dechových a cimbálových muzik, ochutnávky vína, jarmark řemesel a výstavy.

Už po šesté se uskuteční festival Praha pije víno 2019. Jedná se o největší tuzemské setkání středoevropských vinařů, kteří se s vášní věnují tvorbě přírodních vín nepoznamenaných nežádoucími chemickými postřiky, aditivy a zbytečnými sklepními manipulacemi. Hlavním tématem nadcházejícího ročníku budou vína vyráběná v kvevri, tedy tradičních gruzínských hliněných nádobách. I proto do Prahy zavítá skupina předních gruzínských vinařů, jejichž vína bude možné srovnat s moravskými moky připravenými stejným způsobem. Festival Praha pije víno 2019 se bude konat v pátek 24. května od 13.00 do 20.00 a v sobotu 25. května od 11.00 do 18.00 v historických prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze. V ceně celodenní či dvoudenní "vstupenky" je sklenička a neomezená degustace.

Letošní ročník Keramických trhů 2019 v Kostelci nad Černými lesy se uskuteční 25. května na náměstí Smiřických. Návštěvníci se mohou těšit na prodej keramiky českých i zahraničních autorů, točení na hrnčířském kruhu nebo na zajímavé soutěže. Oblíbených trhů se letos zúčastní asi 255 nejlepších českých tvůrců hrnčířské i klasické keramiky. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Oficiální zahájení trhů bude v 9.00. V rámci programu vystoupí dětské pěvecké i taneční soubory nebo mažoretky. Součástí bude také tradiční točení na hrnčířském kruhu a keramická soutěž pro diváky. Pomyslnou třešničku představuje vystoupené Hradišťan & Jiří Pavlica.

Tradiční hořická pouť s atrakcemi a všemi možnými lákadly proběhne o posledním květnovém víkendu na hořické Gothardě. Jako vždy se můžete těšit na spousty atrakcí od kolotočů, autodráh, houpacích lodiček, labutí až po lahodné občerstvení nejen v podobě výborného jídla, ale také chutných nápojů. Nebude chybět jarmark, na kterém pořídíte vše od čerstvých potravin, sýrů, ovoce a zeleniny, až po košíky, koření a jiné věci praktické i pro radost.