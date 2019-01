Kácovské muzeum představuje motocykly i další technické zajímavosti

Desítky motocyklů, ale také historická jízdní kola, osobní automobil Wartburg, stará rádia, pletací stroj a další technické zajímavosti představuje Malé muzeum techniky Jawy od Sázavy, které bylo v roce 2015 otevřeno v Kácově na Kutnohorsku. Expozice, jež vznikla v bývalém obchodě s textilem, oděvy a koberci, by se měla časem rozšířit o další prostory, řekl provozovatel muzea Vojtěch Pražák.

Návštěvníci si na 200 metrech výstavní plochy mohou prohlédnout staré fyzikální modely, modely technických principů, řezy motorů či různé měřicí přístroje. Hlavní část expozice ale tvoří 70 motocyklů české a slovenské výroby, které Pražák během svého života postupně shromáždil.

Od strojů nízkých kubatur přecházel k silnějším, ale starých motorek se nezbavoval a hromadily se mu. Nakonec dospěl k rozhodnutí soustředit je na jednom místě a ukázat veřejnosti. "Když už na té motorce něco uděláte, tak se s ní tak lehko neloučíte. To je stejné, jako když vám slouží auto, tak ho taky nechcete prodat," podotkl Pražák.

Mezi jeho nejcennější motocykly patří Jawa 500 OHC z 50. let minulého století. "Je v původním stavu a ještě po úpravě od konstruktéra. Takže to je určitě perla a všechno ostatní je, dalo by se říct, dekorace," uvedl. Z ostatních vystavených věcí si nejvíce cení originálu čestného doktorátu Františka Janečka, který zakladatel Jawy dostal od Českého vysokého učení technického.

Výstavní sezona v kácovském muzeu začíná v květnu, objednané skupiny ale mohou přijet kdykoli v roce. S dosavadní návštěvností je Pražák spokojený. "Jde nám spíš o kvalitu než kvantitu. Jsem radši, když je lidí méně, můžeme se jim věnovat a mají z toho zážitek, než aby zaplatili vstupné a za 15 minut byli pryč," dodal.