Kámen z obkladu Cheopsovy pyramidy bude k vidění ve Skotsku

Skotské národní muzeum vystaví vápencový kámen, který byl v minulosti součásti obkladu Velké pyramidy v Gíze. Jde o jediný exemplář obkladového pláště, který může veřejnost zhlédnout mimo území Egypta. V Edinburghu bude k vidění od února a hovoří se o něm v souvislosti s 200. výročí narození astronoma Charlese Piazziho Smythe. Právě díky němu se kámen v roce 1872 do Skotska dostal.

Od té doby nebyl nikdy na veřejnosti vystaven. V edinburském muzeu dostane přední místo ve stálé expozici nazvané Znovuobjevený starý Egypt.

Smyth provedl v roce 1865 spolu se svou manželkou Jessie, která byla geoložka, první přesné měření Velké pyramidy. Manželé kámen, který byl v suti u pyramidy, ukazovali jedině návštěvníkům ve svém domě v Edinburghu.

Velkou pyramidu v Gíze nechal postavit vládce Egypta Chufu, známý také jako Cheops, který vládl přibližně v letech 2592 až 2567 před naším letopočtem. Stanice BBC uvádí, že pyramida vznikla kolem let 2589 až 2566 před naším letopočtem a je nejstarší ze tří pyramid v Gíze.

Hlavní stavba, jakou lidé vidí nyní, je z místního kamene. Původně byla pokryta obkladem z jasně bílého a vyleštěného vápence pocházejícího z lomu v Tuře, nacházejícího se asi 15 kilometrů dolů po řece Nilu.

