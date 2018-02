Kanadský lyžař ztracený v New Yorku se našel v Kalifornii

Americká policie řeší záhadný případ kanadského lyžaře, který minulý týden zmizel v horách státu New York a pět dní poté se objevil ve čtyři tisíce kilometrů vzdáleném kalifornském městě. Na sobě měl stále lyžařskou výstroj a působil velmi zmateně. Policii řekl, že neví, co se s ním od jeho zmizení dělo.

Devětačtyřicetiletý hasič z Toronta Constantinos Filippidis se s kolegy vypravil na každoroční lyžařský zájezd do newyorského střediska Whiteface Mountain. Když společníci minulou středu nahlásili jeho zmizení, policie zahájila velkou pátrací akci, do níž byl zapojen vrtulník a více než stovka lidí. Zatímco newyorské pátrání nevedlo k žádnému výsledku, na tísňovou linku v Kalifornii se pět dní po zmizení ozval muž, který se ukázal být pohřešovaným hasičem.

Podle policistů hovořil Filippidis během prvního výslechu zmateně a na podrobnosti posledního týdne si nevzpomínal. Prohlásil pouze, že jel v jakémsi kamionu, hodně spal, nechal se ostříhat a koupil si telefon, aby mohl zavolat manželce. Právě ta jej patrně přiměla, aby z kalifornského Sacramenta zavolal na tísňovou linku, díky čemuž bylo ukončeno pátrání. Záhadou zůstává nejen to, jak a proč se do Kalifornie dostal, ale i to, proč měl na sobě stále lyžařskou obuv a helmu.