Každý může žít šťastný a naplněný život, přesvědčuje festival

Jak rozvíjet potenciál svých dětí, nebo co jíst, když se chceme dožít vysokého věku? Jak na sobě pracovat a jak se vyznat v etiketách? To vše a mnohem více nabídne jarní Festival Evolution, který se bude konat o víkendu 23. až 25. března na Výstavišti v Praze Holešovicích.

Co mají výše vyjmenovaná témata společného? Zájem o zdravý životní styl a osobní rozvoj. A právě to je hlavní myšlenka březnového Festivalu Evolution, který se bude letos konat již počtrnácté. Koncept, který v sobě propojuje pět tematických oblastí - Bio styl, Zdraví, Eco World, Osobní rozvoj a Alternativu, představuje to nejlepší jak v programu, tak v nabídce zboží a služeb. Spojení obou částí, prodejní i programové nabízí návštěvníkům jednu velkou výhodu. O čem bude v programu řeč, to je možné si rovnou vyzkoušet. Svým zaměřením se jedná o naprosto jedinečnou akci ve střední a východní Evropě. Podle slov zakladatele a ředitele festivalu Ctirada Hemelíka je cílem festivalu vytvoření prostoru, který návštěvníky seznámí s co nejširší škálou názorů i přístupů a představí různé interpretace.

Přednášky, které vám nasadí brouka do hlavy

Pokud vyrazíte za nákupy, můžete se těšit na širokou paletu certifikovaných a bio produktů, food zónu s nabídkou raw, vegan, veggie, trade fair potravin, ekologických výrobků do domácnosti, ale také na bio a přírodní kosmetiku nebo udržitelnou módu.

A festivalový program tuto nabídku vhodně doplňuje. Budou zde výživoví poradci, kteří poradí s vhodným jídelníčkem, dozvíte se, jak v praxi vypadá bezodpadová domácnost, jak poznat opravdu kvalitní potraviny, zda naše tělo potřebuje doplňky stravy, nebo jak můžete zlepšit své zdraví díky změně jídelníčku.

Roger Green představí na festivalu svůj koncept stravování dlouhověkosti. Čekají na vás přednášky o problémech s vypadáváním vlasů. Dozvíte se praktické rady, jak pečovat o nohy a obuv, aby nezapáchaly. Jana Pozlovská vám odhalí základní principy přirozeného vidění bez brýlí a Michaela Pavlíková poradí, jak porozumět potížím skrytým v problémech s váhou. Nebudou chybět ani přednášky věnované zásadotvorné výživě, bylinkám a jejich vlivu na duševní zdraví nebo nedoceněným účinkům zázvoru, na které se zaměří uznávaná imunoložka prof. Jiřina Bartůňková.

Jak na vztahy a děti

Dojde i na témata týkající se vztahů. Koučové a lektoři vám poradí, jak si udržet vášeň ve vztahu i po dvaceti letech soužití, nebo vám pomohou odhalit příčiny vašich neúspěchů ve vztazích. Na druhou stranu se zde dozvíte, jak pracovat s myslí, protože od té se vše odvíjí. Někdy stačí změnit úhel pohledu a vše vypadá úplně jinak.

Kouč a mentor Jan Mühlfeit například společně s Miss World Taťánou Kuchařovou a hudebníkem Ondřejem Brzobohatým promluví o úspěchu, silných stránkách, sebepoznání, restartu myšlení i o rovnováze v životě a ve vztahu.

Inspirací nejen pro rodiče bude panelová diskuze Odemykání dětského potenciálu, ve které olympionik David Svoboda a youtuberka Carrie Kristen řeknou, proč se vyplatí jít si odmalička za svým snem.

Na festivalu jsou připraveny také programy pro děti a chybět nebude ani hlídací koutek a místo pro klidné nakojení a přebalení miminek.