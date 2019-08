Kittelův dům na Jablonecku je opět otevřen veřejnosti

Nový cíl pro turisty má od srpna Jablonecko. Po rekonstrukci se pro ně v Pěnčíně-Krásné otevřel dům, v němž žil slavný léčitel Eleazar Kittel přezdívaný Faust Jizerských hor. Záchrana budovy zvané Burk skončila letos po 15 letech. Jsou v něm expozice a výstavy spojené nejen s Kittelem, ale i historií zdejšího kraje.

"Je zde archeologická, geologická a mineralogická výstava připomínající i dávnou, ale velmi významnou produkci kamenných sekerek, nebo těžbu a výrobu pokrývačské břidlice," řekl Jan Sedlák, který na obnovu Kittelova domu dohlížel. Nedaleko domu je například naleziště kamene, které bylo před sedmi tisíci lety pro výrobu sekerek ve střední Evropě klíčové.

Expozice jsou ve třech patrech domu, od sklepení až po první patro, a věnované jsou i lidové architektuře a umění. "Samotným exponátem je i dům sám. Zajímavou formu mají sklepení, původní zachované a zrestaurované jedinečné černé kuchyně i další interiéry patrového roubeného, hliněnou vymazávkou opatřeného domu," uvedl Sedlák. Třípodlažní budovu získala obec Pěnčín v roce 2004. Tehdy byl dům na pokraji zkázy. Obnova Burku stála kolem 50 milionů korun a přispěly na ni i evropské fondy. Dotaci obec získala také na poslední nejnákladnější etapu, jež zahrnovala práce hlavně uvnitř domu. Vyžádaly si zhruba 19 milionů.

Hlavním lákadlem pro turisty je podle mínění Sedláka osoba Kittela. Jan Josef Antonín Eleazar Kittel se narodil v roce 1704 a zemřel ve věku 79 let. Zřejmě nestudoval žádnou lékařskou fakultu a podle dochovaných písemností byl vojenský ranhojič.

Právě jemu a tradičnímu regionálnímu lidovému léčitelství je věnovaná stěžejní část expozice. Kittel si nechal dům postavit v roce 1747 a uvnitř měl pitevnu, lidské kostry, skleník se vzácnými bylinami i lázně. Prováděl vodoléčbu dříve než krušnohorský léčitel Sebastian Kneipp nebo jesenický Vincenz Priessnitz. Málokterá postava je ale opředena tolika mýty a pověstmi jako Kittel. Jeho léčitelské úspěchy byly tak velké, že se v Čechách o lidech na smrt nemocných říkalo: "Tomu ani Kittel nepomůže." Pro své neobyčejné schopnosti a bohatství ho lidé podezírali ze spolčení s ďáblem.

"Jeho současníci si neuměli jeho léčebné úspěchy, bohatství a slávu vysvětlit jinak než tím, že zaprodal svoji duši ďáblu a dokonce do životního příběhu Kittela přimísili po celé Evropě známou pověst o Faustovi. Navštívíme-li ale Kittelovsko, vidíme sanatorium, kde se dostalo pomoci téměř každému, kdo o to požádal, kostel, faru, studánku s léčivou vodou a místo, kde stávala za Kittela vyhlášená škola," uvedl Sedlák. Všechny tyto stavby nechal podle něj vystavět Kittel. "Z toho všeho je zřejmé, že je nutno vždy oddělovat pověsti od skutečného člověka a jeho díla," dodal. Kittelův dům bude letos až do konce září přístupný denně s výjimkou pondělí a v říjnu bude otevřený o víkendech a státním svátku.