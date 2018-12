Konec živností, nižší poptávka. Pěstitelé stromků začínají boj

Tři malí synové Rosy Villarrealové pobíhají po ploše s vánočními stromky, které jsou nabízeny k prodeji. Je vidět jejich vzrušení, když se vrhají od jednoho zeleného stromku ke druhému. Chlapci ve věku dva, čtyři a šest let vybírají tentokrát živý stromek a rodiče doufají, že díky této jejich nové tradici budou mít trvalé vzpomínky.

Pěstitelé vánočních stromků v USA se ale obávají, že rodin jako je tato pomalu ubývá. Umělé stromky bývaly kdysi nepříliš povedenou imitací těch živých, nyní jsou ale tak dobré, že je těžké poznat, že jde o napodobeninu. Zhruba 75 až 80 procent Američanů, kteří zdobí vánoční stromek, má nyní umělý. Hodnota trhu s umělými stromky se pohybuje kolem jedné miliardy USD (skoro 23 miliard korun) a roste o čtyři procenta ročně, i když lze tyto stromky použít opakovaně.

Pěstitelé stromků se proto rozhodli zahájit boj s tímto trendem a spojili síly. Vznikl tak Výbor pro propagaci vánoční stromků a na sociálních médiích se rozběhla reklamní kampaň, která má vychválit výhody živých stromků. Kampaň se jmenuje "Jsou Vánoce. Zachovejme je skutečné!" a je financována právě ze stromků. Každý pěstitel přispěl 15 centy za každý vypěstovaný stromek.

Série krátkých filmů na instagramu a facebooku ukazuje rodiny, které vybírají ten správný stromek, uříznou ho a ozdobí. Zaměřují se hlavně na takzvané mileniálové matky, tedy ty narozené po roce 1982. Pěstitelé stromků se totiž obávají, že mladí, kteří se začnou rozhodovat o tradicích ve své rodině, dají přednost umělému stromku. Pěstitelé by tak přišli o generaci zákazníků, říká ředitelka Výboru pro propagaci vánočních stromků Marsha Grayová.

Pohodlí má přednost

Není možné přesně určit, kolik živých vánočních stromků se ročně prodá, protože neexistuje centrální instituce nebo agentura, která by tyto informace sbírala. Národní svaz pro vánoční stromky odhaduje, že každým rokem se vypěstuje zhruba 25 milionů živých stromků a pravděpodobně se většina z nich prodá.

Významným prodejcem umělých stromků je v USA společnost Balsam Hill. Její ředitel Thomas Harman tvrdí, že Američané každý rok koupí zhruba deset milionů umělých stromků. Většina lidí, kteří si umělý stromek kupují, uvádí, že jim dává přednost, protože je to pohodlnější a nehrozí od nich alergie ani požáry.

Harman se domnívá, že pěstitelé stromků hrozbu od těch umělých zveličují. Mnoho rodin má v současnosti jak živý, tak umělý stromek, a velmi populární jsou podle něj malé farmy, které umožňují rodinám uříznout si vlastní živý stromek.

"Myslím, že skutečný útlum svého podnikání vidí farmáři, kteří jsou někde uprostřed, protože většina lidí si jde pro stromek buď do obchodu Home Depot, který podporuje velké farmáře, nebo na malou farmu," říká Harman. Strach z převahy umělých stromků mají tak podle něj hlavně středně velké farmy.

Konec farmaření

Casey Grogan patří už ke čtvrté generaci, která pěstuje stromky na farmě v Oregonu. Říká, že tento strach je skutečný, stejně jako vysoké a vznešené kavkazské jedle, které pěstuje. Oregon je největším producentem vánočních stromků v USA. Grogan tvrdí, že za posledních deset let skončila asi polovina farmářů v jeho okolí.

Vypěstovat vánoční stromek ze sazenice trvá osm až deset let a je těžké odhadnout, jak se za ta léta vyvine poptávka, upozorňuje Grogan. Letos má v nabídce asi polovinu stromů než před deseti lety a ví, že s každou novou sazenicí v letošní sezoně vstupuje do rizika, protože neví, zda o stromek z ní bude v roce 2028 zájem.

"Jsme odvětví, které by zde rádo zůstalo a existovalo, ale pokud si každý koupí umělý stromek, nebudeme tady," říká Grogan. Upozorňuje, že pořídit si živý stromek může být trochu náročnější, ale zároveň dodává, že nic není snadné. "Za to mimořádné úsilí to stojí."