Koronavirus a humor: Dalmatini mají smůlu, karanténa pro Milion chvilek.

Jak už to tak na sociálních sítích bývá, i během vážných událostí si dokážou lidé, a zejména Češi, najít prostor pro zasmání. Po oznámení vlády, která kvůli hrozbě koronaviru zakázala veškeré veřejné akce s účastí nad 100 lidí, na sebe vtipy a humorné koláže nenechaly dlouho čekat.

Nejčastějším terčem vtipů se stala hlavně sama číslovka 100. Spoustu Čechů například pobouřilo, že kvůli nařízení nebudou moci chodit do kina. Některé multiplexy to (švejkovsky) vyřešily tím, že jednoduše snížily maximální kapacitu sálu na 99. I tak to ale filmy jako 101 dalmatinů nezachránilo.

Již tradičně reputaci skvělého marketingu potvrdil i největší internetový prodejce v Česku Alza, který na základě nových informací zareagoval lehkou změnou ve svém reklamním hitu "Sto tabletů týdně". A ohledně stovky se kvůli svému názvu nevyhnul vtipům o okamžitém ukončení ani časopis 100+1.

Napilno měl v posledních dnech i známý "kolážový umělec" TMBK, který se ve svých příspěvcích strefoval do premiéra Andreje Babiše, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nebo i občanského hnutí Milion chvilek pro demokracii, které momentálně může na demonstrace zapomenout.

Tom a Jerry a DiCaprio jdou příkladem

Vtipnými memes se ale samozřejmě nepyšní jen Češi, a jelikož je koronavirus aktuálním tématem po celém světě, podobnými vtipy se baví i jinde. Přirovnání k různým formám popkultury jsou na denním pořádku stejně jako zesměšňování dodržování doporučených hygienických pravidel.

Nejen Tom a Jerry, ale i režisér Martin Scorsese. Ten nám ukázal příkladné čištění rukou už v roce 2004 prostřednictvím Leonarda DiCapria, který si zahrál Howarda Hughese v životopisném snímku Letec. Hughes, jak známo, trpěl chorobnou touhou po neustálé čistotě.

Re-up for this hand-washing tutorial directed by Martin Scorsese. pic.twitter.com/6QAv1YNKHo - Nick de Semlyen (@NickdeSemlyen) March 10, 2020

Odvyknout si dotýkat se vlastního obličeje není žádná legrace...

Working on not touching my face :) pic.twitter.com/qfyNdrDReh - Hannah (@McBBQSauce) March 5, 2020

A jak se s koronavirem vyrovnávají v různých zemích? Ve Skotsku nechybějí dudy, v USA zase třeba panuje tvrdý boj o toaletní papír v supermarketu.