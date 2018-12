Koupí slona pro štěstí pomůžete pacientům s rakovinou

Koupí slona pro štěstí mohou lidé před Vánocemi pomoci pacientům s rakovinou a jejich rodinám. Slony pro charitativní akci libereckého Centra Amelie věnovali dárci z celé republiky. K zakoupení budou stovky slonů ze všech možných materiálů. Celý výtěžek z prodeje půjde na zajištění bezplatných služeb pro onkologicky nemocné a jejich blízké, řekla koordinátorka spolku Amelie v Liberci Petra Kuntošová.

"Přiznávám, že takovou vlnu solidarity s nemocnými jsme nečekali a všem, kteří se na sbírce slonů podíleli, moc děkujeme. Velmi si této podpory vážíme," dodala Kuntošová. Slon jako starověký symbol štěstí ho podle ní přinese jak tomu, kdo si jej pro sebe či blízkého zakoupí, ale nákup slona podpoří i členy rodin, do jejichž života zasáhla rakovina.



Spolek Amelie nabízí pomoc sociální pracovnice při řešení problémů se snížením příjmu, podporu psycholožky při vyrovnávání se s nemocí svou či blízkých. Lidé se ale mohou třeba účastnit sportovních, tvořivých či vzdělávacích aktivit Amelie. Služby poskytuje spolek nemocným a jejich blízkým zdarma, což by podle koordinátorky spolku nebylo možné bez podpory veřejnosti a projektů, jako je prodej slonů nebo třeba vzkaz knihou, který letos v únoru uspořádal spolek už podruhé.



Slony bude možné koupit v rámci charitativního prodeje na pomoc onkologickým pacientům u stánku spolku Amelie v Obchodním centru Forum v Liberci od 12. do 14. prosince.