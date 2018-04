Lanová centra jsou vyhledávaným cílem rodin i škol

Pražská lanová centra vyhledávají zejména školy a rodiny s dětmi. Tradičními návštěvníky jsou také mladí lidé zaměření na adrenalinovou zábavu. Test síly, koordinace a rovnováhy několik metrů nad zemí se těší velké oblibě a návštěva lanových center se stala běžnou zábavou. Vyplývá to z vyjádření provozovatelů lanových center. Vstupné se pohybuje v řádu stovek korun. Nejvíce návštěvníci zaplatí 250 korun za hodinu. Pro skupiny nebo školy jsou vstupenky zvýhodněné.

"Mezi zákazníky převažují rodiny s dětmi, zbytek jsou většinou mladí aktivní lidé, děti a studenti, ale výjimkou nejsou ani senioři. Běžně u nás lezou děti okolo šesti let i senioři kolem sedmdesátky. Rekordmany jsou dvaaosmdesátiletá paní a dvouapůlletý chlapeček," uvedl Jaromír Kovář z Lanového parku Hostivař.

Hostivařské a vysočanské lanové centrum zaznamenávají v posledních letech stoupající zájem. "S rozšířením lanových center v rámci ČR se tato aktivita stala standardním využitím volného času a v posledních letech návštěvnost postupně roste," uvedl Eduard Hrabalík z vysočanského lanového centra PROUD. V centru Ořech u Prahy návštěvnost naopak klesala. Podle Vladimíra Glasera lidé vyhledávají areály, kde je více zážitků na jednom místě a které jsou dopravně lépe dostupné, zároveň se zvyšuje nabídka obdobně zaměřených areálů, například trampolínových arén, lyžařských a skokanských trenažérů.

V areálu Ořech nyní vzniká nová budova Muzea medu a českých Vánoc. "Stavba a její zázemí ale zasahují do chodu lanového centra. A tak jsme se rozhodli toho využít, letos lanové centrum uzavřít a provést po jedenácti sezonách nezbytnou rekonstrukci dřevěných nosných prvků a úplnou změnu lezeckých prvků. Centrum by mělo být znovu otevřeno v dubnu 2019," sdělil Glaser.

Překážky ve většině center jsou umístěné odděleně na sloupech, jinde jsou lezecké dráhy. "Oproti klasickým lanovým centrům jsme v lese, máme dvě souvislé dráhy lanových překážek, dá se projít pouze celá dráha, ne jenom vybrané překážky," dodal Kovář. V sezoně začne stavba třetí dráhy, jejíž část by mohla být zpřístupněna ještě letos. Na začátku nové sezony tam otevřou parčík pro nejmenší, který bude volně přístupný.

Lanové areály nabízejí také soutěže a další lezecky zaměřené akce. Vysočanské centrum organizuje v dubnu soutěž Expedice Karakoram, ve které týmy soupeří v počtu dosažených výškových bodů. Zájemci si tam mohou objednat cestu za bájným pokladem, při které musí lezci rozluštit rébusy a šifry. V létě ve Vysočanech pořádají pro malé lezce příměstské tábory.

Dnes zahájilo sezonu lanové centrum na Libeňském ostrově, kde je možné vyzkoušet rovnováhu na nízkých překážkách ve výšce několik centimetrů nad zemí nebo si prohlédnout ostrov z výšky více než osmi metrů.

Provozovatelé center doporučují, aby si zájemci návštěvu objednávali. "Od pondělí do neděle je možné realizovat programy na objednávku a od poloviny dubna je možné přijít o víkendu i bez objednávky, a to od 13 do 19 hodin," dodal Hrabalík z centra PROUD.